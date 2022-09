J. Karahuta: Psie zabíjačky sú neprípustné

Bratislava 29. septembra (TASR) - Psie zabíjačky sú neprípustné. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii po skončení mimoriadneho rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie jeho predseda Jaroslav Karahuta za účasti predsedu NR SR Borisa Kollára (obaja Sme rodina).



"Výbor prijal uznesenie, ktorým odporúča kompetentným orgánom prijať v tejto oblasti riešenie, a to Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripraviť úpravu zákona o potravinách v oblasti zabíjania spoločenských zvierat a nakladania s ich telami. Spoločenské zviera bude v novej právnej úprave jednoznačne zakázané ako potravinové zviera. Legislatíva totiž momentálne explicitne nerieši zákaz použitia ich tiel na potravinárske účely alebo na prípravu tzv. liečiv," priblížil Karahuta.



Rezort spravodlivosti bude podľa neho musieť do konca roka definovať trestný čin neoprávneného zabíjania, spracovania, nakupovania a predaja produktov z tiel uhynutých spoločenských zvierat. "Ministerstvu vnútra odporúčame, aby zabezpečilo dôsledné presadzovanie trestného práva v spomínanej oblasti. Úradu verejného zdravotníctva odporúčame zabezpečiť dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení na ochranu verejného zdravia, najmä v rizikových oblastiach, aby sa zabránilo prenosu zoonóz na ľudí," podčiarkol.



"Je nemysliteľné, aby niektorí jednotlivci tu teraz v tejto dobe psov týrali, zneužívali či vyrábali z nich rôzne produkty. My ako spoločnosť sa v tomto storočí nemôžeme na takéto konanie pozerať a nechať ho nepotrestané," dodal predseda NR SR.