Karahuta: Slovenskí pekári a cukrári vykopávajú otvorené dvere

Bratislava 26. februára (TASR) – Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári vykopávajú otvorené dvere. Uviedol to predseda výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v reakcii na kritiku Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) k pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý predložilo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR hnutie Sme rodina.



"Predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová v reakcii na môj pozmeňovací návrh, týkajúci sa novely zákona o nekalých obchodných praktikách, v podstate iba tlmočila postoj a nespokojnosť z nenaplnených politických ambícii výkonného riaditeľa zväzu pekárov pána (Milana) Lapšanského, pokračovať v ceste deštrukcie a destabilizácie slovenského vidieka, potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti štátu," priblížil Karahuta.



Lapšanský ako aktívny člen SNS a vysokopostavený funkcionár MPRV SR mal podľa Karahutu roky na to, aby zmenil postavenie slovenských potravinárov a zvýšil podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní. "Pokračovať v jeho rétorike znamená podporovať ďalší úpadok celého rezortu pôdohospodárstva," podotkol Karahuta.



"Je súčasne potrebné zdôrazniť, že aj napriek tomu, že máme najprísnejšie pravidlá, ktoré upravujú zásady nekalých praktík v obchode s potravinami, máme najnižší podiel domácich potravín na pultoch predajní v rámci EÚ. Čiže niečo nie je v poriadku," podčiarkol Karahuta.



Kvalitu platného zákona číslo 91 z roku 2019 preveril podľa Karahutu život a jej výsledkom je dnešný žalostný stav v oblasti podielu slovenských potravín na trhu, celkový nedostatok domácich potravín, nízka konkurencieschopnosť slovenských výrobcov potravín a stav potravinovej sebestačnosti na úrovni potravinového rizika. "Preto je potrebná nielen kozmetická, ale aj zásadná zmena tohto zákona, ktorá nielen zosúladí náš právny stav so stavom vyspelých štátov EÚ, ale zrovnoprávni postavenie všetkých účastníkov obchodných vzťahov na Slovensku," upozornil Karahuta.



"Pokiaľ by pani Lopúchová komunikovala s SPPK a PKS, ktorí zastupujú takmer všetkých dodávateľov potravín do slovenských obchodných systémov, tak by mala informáciu o výsledku štvrtkového (25. 2.) rokovania. Prerokovali sme celý môj pozmeňovací návrh a prakticky sme uzavreli dohodu. Zostal nám k prerokovaniu už iba jeden rozpor v oblasti marketingu a logistiky dodávok potravín. Vzhľadom k snahe potravinárov a obchodníkov o doriešenie aj tohto rozporu predpokladám, že o niekoľko dní aj tento problém odstránime a tak budeme mať konečne stanovené legislatívne správne a obsahovo vyvážené podmienky nekalých praktík, ktoré sú brzdou zdravých obchodných vzťahov medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín," dodal Karahuta.



SZPCC v piatok uviedol, že slovenskí pekári, cukrári a cestovinári sú vážne znepokojení pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý predložilo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hnutie Sme rodina. Novelu zákona začiatkom februára parlament posunul do 2. čítania.



"Je šokujúce, že predseda výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta, ktorý by mal chrániť potravinovú sebestačnosť krajiny, predloží pozmeňovací návrh s tak ničivým dosahom na pekárov, cukrárov a cestovinárov, ale aj ďalších výrobcov potravín, bez akejkoľvek diskusie s dotknutými," povedala predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová.