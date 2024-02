J. Kiss: Nové vedenie finančnej správy má viaceré priority

Bratislava 6. februára (TASR) - Nové vedenie finančnej správy má na najbližšie obdobie stanovené viaceré priority v dvoch kľúčových oblastiach svojej činnosti, teda oblasti daní aj ciel. Musí tiež prejsť vnútornou reorganizáciou, aby mohla napĺňať tieto priority, zdôraznil v utorok na stretnutí s novinármi nový prezident finančnej správy (FS) Jozef Kiss aj ostatní členovia vedenia inštitúcie.



"V oblasti daňovej stále vnímame požiadavku zvýšenia výberu daní a zníženia daňovej medzery v oblasti DPH. Myslím si, že sa spravil kus práce za posledné obdobie a verím tomu, že budeme pokračovať v týchto veciach," zdôraznil Kiss. Zameriavať sa pritom budú na oblasť optimalizácie daňového základu aj nadmerných odpočtov.







"Aj keď sa to nedeje spôsobom, že nadmerný odpočet je v nejakej astronomickej sume, ale dochádza k sofistikovaným schémam, kde cez niekoľko firiem, častokrát to bývajú desiatky firiem, sa realizuje nadmerný odpočet v nízkych hodnotách, ale v globále to je veľká suma," priblížil prezident FS.



Pripomenul, že daniari musia plniť aj požiadavky novej legislatívy. "Najnovšia vec, ktorá je komunikovaná, je hypotekárny bonus, kde sme sa naozaj za veľmi krátku dobu dokázali vysporiadať s legislatívou a s nastavením procesov tak, aby sme aj v spolupráci s inými rezortmi dokázali uspokojiť tú potrebu zo strany obyvateľstva," podčiarkol Kiss.



Veľmi dôležitou témou v colnej oblasti je podľa neho investičný dlh a materiálno-technické zabezpečenie východnej hranice SR. Upozornil, že cez hranicu môže prúdiť nielen pomoc a podpora, ale aj iné nebezpečnejšie veci. "Musíme vybaviť východnú hranicu špeciálnou technikou, ktorá zabezpečí, aby sme boli schopní odhaľovať nielen pašovaný tovar, ale aj nejaké nebezpečné látky, ako jadrové palivo alebo zbrane," upozornil Kiss s tým, že táto oblasť bola podľa neho v minulosti značne zanedbaná.



Prioritou je tiež zrekonštruovať hraničný priechod Vyšné Nemecké. Tento projekt je podľa neho dlhodobo na stole a v súčasnosti má jasnú podporu. Dôležité bude tiež zabezpečiť železničné spojenie medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou na linke Užhorod - Košice.



Finančnú správu čaká tiež dôležitá implementácia informačných systémov colnej správy. "Európska legislatíva nás smeruje do centrálneho colného konania. Druhá vec je téma samozdanenia pri dovoze tovarov do tuzemska. Toto sú veci, ktoré musíme dostať do praxe, nielen do informačných systémov, ale aj do činnosti našich zamestnancov. Verím, že zvládneme tieto témy, ktoré máme pred sebou," dodal Kiss.