J. Kiss: Pôdohospodársku platobnú agentúru čaká reorganizácia

Bratislava 19. októbra (TASR) – Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) čaká reorganizácia. Tá by mala v agentúre efektívnejšie nastaviť personálne kapacity a aj procesy. Po utorkovom rokovaní PPA s predstaviteľmi Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



„Už sme v procese transformácie PPA. Čaká nás preorganizovanie procesov a štruktúry PPA, skrátka, aby boli ľudia tam, kde ich potrebujeme. Potom dokážeme skrátiť lehoty spracovania žiadostí k spokojnosti žiadateľov,“ uviedol Kiss.



Transformácia PPA sa začala hneď po udelení trvalej akreditácie (15. 10.) a bude podľa jej šéfa trvať niekoľko rokov. Jej dôležitou súčasťou je aj digitalizácia, ktorá má okrem iného prispieť k pružnejším vzťahom medzi žiadateľmi, teda aj MAS. Podľa Kissa sú súčasné lehoty neakceptovateľné a agentúra bude robiť výrazné zmeny.



PPA môže po získaní trvalej akreditácie postupne púšťať pozastavené platby, teda aj platby pre Miestne akčné skupiny. To ale podľa jej šéfa predpokladá individuálne posúdenie projektov a ich preverenie. "Následne bude možné platby postupne uvoľňovať, musíme byť ale veľmi obozretní,“ dodal Kiss.