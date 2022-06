J. Kiss: PPA asi rozšíri trestné oznámenie aj o stratu dokumentov

Bratislava 3. júna (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pravdepodobne rozšíri trestné oznámenie na pracovníka agentúry za vynášanie citlivých informácii, aj o stratu dokumentov v rozsahu 200 strán, ktoré sa týkali políciou vyšetrovaného subjektu. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss, ktorý 1. júna avizoval podanie trestného oznámenia vo veci.



Dôvodom je to, že bývalá riaditeľka sekcie prospoločenskej a protikorupčnej činnosti v PPA údajne manipulovala s dôležitými dokumentami súvisiacimi s konkrétnym subjektom.



"Musím konštatovať, že je dôvodné podozrenie, že prišlo pravdepodobne k nekalej manipulácii s dokumentáciou. Pokiaľ nebude možné dohľadať tieto dokumenty v najbližších dňoch, tak samozrejme budeme rozširovať trestné oznámenie aj o tieto skutočnosti," avizoval Kiss.



"Ďalšia závažná skutočnosť, ktorú sme zistili šetrením je to, že 21. apríla 2022 nám bolo doručené od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) významné dožiadanie v prípade obvinenia daného subjektu, kde sme boli požiadaní o ďalšie relevantné skutočnosti vo vyšetrovaní tohto prípadu. Zistili sme, že dožiadanie OČTK vo veci vyšetrovaného subjektu nebolo do dnešného dňa spracované. Zase existuje dôvodné podozrenie, že prišlo k zámernej manipulácii a mareniu vyšetrovania pri danom subjekte," oznámil šéf PPA.



Subjekt, ktorého sa týka trestné oznámenie, respektíve komunikácia s ním, čerpal podľa neho dotácie hlavne v období minulej vlády, najmä v období kauzy Dobytkár. "A všetky tieto projekty, ktoré boli financované cez PPA, sú dnes predmetom stíhania alebo predmetom obvinenia spomínaného subjektu," doplnil Kiss s tým, že nemenovaný subjekt získal po voľbách v roku 2020 veľký vplyv na ministerstve pôdohospodárstva aj na PPA.



Kiss zároveň prijal morálnu zodpovednosť za pôsobenie človeka zo Slavie Capital, ktorý pracoval v PPA. "My sme 20. januára 2022 zistili, že tento človek je v silnom konflikte záujmov, o čom sme nemali relevantné informácie pred týmto termínom. Za toto ja ako generálny riaditeľ beriem plnú morálnu zodpovednosť, pretože si myslím, že z morálneho hľadiska to nebolo úplne v poriadku," pripustil.



Dôrazne však odmietol obviňovanie jeho osoby z posledných dní, že umožnil pôsobenie v PPA na dôležitých pozíciách osobe z finančnej skupiny Slavia Capital, z ktorej je aj väzobne stíhaný Martin K. z korupčnej kauzy Dobytkár.



"Našim šetrením od 10. januára až do ukončenie pracovného pomeru s týmto zamestnancom sme neidentifikovali žiadne závažné, ani minimálne porušenia pracovnej disciplíny zamestnanca. Nemal ani prístupové práva na to, aby sa mohol dotazovať do jednotlivých dokumentov, či zložiek obsahujúcich informácie o jednotlivých projektoch," dodal Kiss.