J. Kiss: Rok 2021 bol pre platobnú agentúru najťažším v jej histórii

Bratislava 23. mája (TASR) - Rok 2021 bol pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) najťažším v jej histórii. Pozastavená akreditácia, nemožnosť vyplácať platby žiadateľom, personálne zmeny, akreditačný proces, to všetko charakterizovalo rok plný zmien, turbulencií a napokon aj očakávaného obratu. Uviedol to v pondelok na brífingu generálny riaditeľ agentúry Jozef Kiss pri príležitosti verejného odpočtu činnosti PPA za minulý rok.



"Napriek tomu, že akreditácia bola pridelená 15. októbra, podarilo sa nám plnohodnotne vyplatiť priame platby v celkovej výške viac ako 500 miliónov eur. To znamená, že tu sme splnili záväzok voči poľnohospodárom a farmárom," spresnil.



"Zároveň je dôležité povedať, že sme opätovne spustili proces vyhodnocovania platieb ešte v minulom roku. Tu hovoríme o 80 miliónoch eur, ktoré budeme 'púšťať' do 30. júna 2022. Súvisí to s minulým obdobím, nielen s rokom 2021, ale aj s rokom 2020, 2019 a 2018," informoval.



Okrem vyplácaných podpôr podľa neho PPA rieši aj náklady PPA spojené s jej IT systémami a prenájmom budov. "Musím povedať, že máme uzatvorené veľmi nevýhodné zmluvy, či už je to o prenájme budov alebo sú to zmluvy o prevádzke informačných systémov. Sú dva kľúčové systémy, ktoré máme - ich mesačná prevádzka nás mesačne paušálne stojí 200.000 eur. Takže s týmto bojujeme. Hľadáme však alternatívy riešenia tak, aby sme agentúru výrazne odľahčili od nákladov, ktoré so sebou nesie," dodal Kiss.



V strednodobom horizonte agentúra bude podľa neho pokračovať v postupnej elektronizácii jednotlivých procesov s cieľom dosiahnuť plne elektronickú komunikáciu všetkých procesov, agentúra bude posilňovať riadený systém kybernetickej a informačnej bezpečnosti a využívať centrálne úradné doručovanie.



PPA je rozpočtová organizácia, zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a zo štátneho rozpočtu.