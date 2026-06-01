J. Kiss: Šedá ekonomika v SR dosahuje objem 17 mld. eur
Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87 %.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. júna (TASR) - Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Uviedol to v pondelok na brífingu prezident finančnej správy Jozef Kiss za účasti prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej po podpise memoranda „Daňový štít“ zameraného na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom.
„Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % HDP (hrubého domáceho produktu). Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto som veľmi rád, že vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti, hlavne v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH),“ priblížil Kiss.
Samotné memorandum je podľa Kissa o vytvorení expertných tímov. „Zvyšujeme efektivitu pri výmene informácií, hlavne pri včasnej výmene informácií,“ doplnil.
Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87 %. „V oblasti DPH sme na úrovni cez 92 %. Takže toto sú veci, ktoré sú podkladom k tomu, aby ďalší proces vyšetrovania bol úspešný. A čo sa týka celkových nálezov, tak len za prvé štyri mesiace (tohto roku) máme zrealizovaných 59 kontrol s výsledkom 54 miliónov eur. Je to v porovnaní s minulým obdobím výrazný nárast, počet kontrol stúpol zhruba o 30 % v jednotlivých segmentoch, niekde je to až o 300 %, hlavne v oblasti nepriznávania tržieb,“ spresnil.
„Som veľmi rád, že memorandum, ktoré máme na stole sa úspešne podpísalo a že expertné tímy na jednej a na druhej strane môžu začať konať. Musím povedať, že z pohľadu analytických činností finančnej správy dnes máme identifikovaných asi 30 fyzických osôb - Slovákov, ktorí majú za sebou zložité schémy v oblasti daňových podvodov alebo daňových únikov a dnes ich máme spojených asi s 80 miliónmi eur, ktoré idú za týmito 30 osobami. Takže aj toto je agenda, cez ktorú vlastne pôjde Daňový štít,“ upozornil.
„Potrebujeme byť promptní, potrebujeme byť efektívnejší ako doteraz, potrebujeme byť rýchlejší ako naši páchatelia, ktorí, keď sa dozvedia, že už vo veci konáme, tak zahladzujú stopy. Potom je dokumentovanie takýchto trestných činov omnoho náročnejšie, zdĺhavejšie a niekedy sa nám vyšetrovanie ani nepodarí doviesť do úspešného konca,“ dodala Maškarová.
