J. Kiššová: Pokles Slovenska v rebríčku Doing Business je škandál

Bratislava 29. októbra (TASR) – Pokles konkurencieschopnosti Slovenska v aktuálne zverejnenom rebríčku Svetovej banky Doing Business je dôsledkom vládou zhoršovaného podnikateľského prostredia. Premyslená hospodárska politika vlády prakticky neexistuje a všetko ovládol populizmus, tvrdí predsedníčka hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Jana Kiššová (nezaradená).



"Je doslova škandál, ak po tých všetkých národných programoch na zlepšenie podnikania na Slovensku sme v aktuálnom rebríčku Svetovej banky Doing Business klesli zo zlého 42. miesta na ešte horšie 45.," uviedla Kiššová. Vláda podľa nej aktivitu v zlepšovaní podnikateľskej klímy len predstiera a reálne robí opatrenia, ktoré umelo zvyšujú cenu práce bez toho, aby tomu zodpovedal aj rast produktivity. "Ak sa aj podarí odstrániť nejaký zbytočný úkon v byrokracii, vláda ho hneď nahradí iným, ako sú napríklad e-kasy," povedala Kiššová.



Podľa predsedníčky hospodárskeho výboru je v tejto situácii vláda schopná lákať nový zahraničný kapitál iba dotáciami. "Má to už celkom absurdnú podobu, keď minister hospodárstva za Smer-SD Peter Žiga chce dotovať sumou 3,8 milióna eur nórsku firmu Visma Labs, čo poškodí súčasné IT firmy, a to aj v takom pre nich kľúčovom segmente, akým je získavanie IT špecialistov," dodal Kiššová.



Svetová banka zverejnila nový rebríček konkurencieschopnosti ekonomík v závere minulého týždňa. Slovensko sa oproti minulému roku prepadlo o tri priečky napriek tomu, že jeho hodnotenie sa mierne zlepšilo o 0,2 bodu na 75,6 bodu. Skončilo tak okrem iných za Srbskom, Bahrajnom čo Rwandou. Z krajín Vyšehradskej štvorky sa horšie umiestnilo iba Maďarsko na 52. mieste. Česko obsadilo 41. a Poľsko 40. miesto rebríčka. Prvé priečky obsadili Nový Zéland, Singapur a Hong Kong. Najlepšou európskou krajinou bolo Dánsko na 4. mieste.