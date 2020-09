J. Kmeť: Je neskoro, ale stále sa dá pomôcť cestovnému ruchu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aj vláda pracujú spolu s organizáciami v oblasti turizmu na tej správnej schéme, ako pomôcť cestovnému ruchu na Slovensku, ktorý bol zasiahnutý koronakrízou. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť. Pripustil, že je neskoro, stále sa však podľa neho môže firmám v tomto odvetví pomôcť.



"Je neskoro, ale stále každá pomoc, ktorá príde, cestovnému ruchu pomôže udržať tie firmy, aby prežili," skonštatoval Kmeť. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podľa štátneho tajomníka svoj návrh opatrenia v tejto oblasti predniesol aj na koaličnej rade. Myslí si, že koaličných lídrov presvedčil. "Sú rôzne spôsoby, ale držíme sa tej formy, ktorá bola komunikovaná," naznačil Kmeť v súvislosti s možnosťami, ako podporiť cestovný ruch. Rezort dopravy dávnejšie avizoval, že chce preplácať rekreačné poukazy za zamestnávateľa.



Doležal koncom augusta vyhlásil, že ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽANO) má predložiť detaily o tom, aká je sezóna a aké je využitie kapacít v hoteloch a reštauráciách. Na základe toho mali o tomto opatrení rozhodnúť, podľa slov ministra dopravy malo finálne rozhodnutie padnúť už minulý týždeň.



Preplácanie príspevku na rekreáciu za zamestnávateľa by malo byť jedným z opatrení v súvislosti s koronakrízou. Doležal ešte začiatkom júla ubezpečil, že sa budú môcť preplácať aj spätne. Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR tvrdí, že rozhodnutie o rekreačných poukazoch malo prísť oveľa skôr. Motivovalo by to ľudí cestovať, čo by pomohlo odvetviu cestovného ruchu.