J. Kohút: V piatok sa začína pstruhová sezóna

Žilina 15. apríla (TASR) – Úderom štvrtkovej polnoci sa končí všeobecný zákaz lovu rýb v pstruhových revíroch. V piatok (16. 4.) ráno sa rieky, potoky či vodné nádrže s prívlastkom pstruhové zaplnia tisíckami milovníkov lovu pstruhov.



Podľa tajomníka Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Jána Kohúta lov v pstruhových revíroch sa začne v piatok o 6.00 h, v apríli sa môže loviť do 20.00 h. Všeobecný zákaz lovu v pstruhových revíroch trval od 1. októbra minulého roka.



„Pstruhy sú po zimnom období pri chuti a úspešnosť ich lovu je v prvých dňoch veľká. Je to dané viacerými faktormi. Do pstruhových revírov vypustili rybári novú násadu pstruhov, ktoré ešte nie sú dostatočne adaptované na iné podmienky. Väčšinou pochádzajú z odchovných zariadení a nie sú ,vyškolené' a oboznámené s rybárskymi nástrahami. Pstruhy, ktoré sú v revíroch viac ako sezónu, si čiastočne odvykli od náporu rybárov a ich nástrah počas 7,5 mesiaca relatívneho pokoja,“ uviedol Kohút.



Samotný lov pstruhov je podľa neho pomerne náročný na fyzickú kondíciu. Základnými spôsobmi lovu sú muškárenie a prívlač. Pri vychádzkach za lososovitými rybami sa denne rybári pohybujú aj niekoľko kilometrov, najmä okolo menších tokov. Rozhodujúcimi predpokladmi úspešnosti lovu pstruhov sú stav vody, prietoky, zakalenie vody, teplota, slnečný svit a podobne.



Slovenský rybársky zväz dodal v súvislosti so začiatkom pstruhovej sezóny miestnym a mestským rybárskym organizáciám na Slovensku 12.660 kilogramov dvojročného pstruha dúhového a 1050 kilogramov pstruha potočného.



„Slovensko vzhľadom na svoju polohu, členitosť územia a bohatosť pohorí má dostatok vôd, ktoré charakterizujeme ako pstruhové. Medzi najlepšie lokality, ktoré sa môžu popýšiť trofejnými kusmi, ale aj početnosťou úlovkov, patria rieky Váh, Revúca, Orava, Hnilec, Belá, Hron, Hornád, Dunajec a Poprad so svojimi prítokmi,“ uzavrel Kohút.