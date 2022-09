J. Kórea povolila vývoz bravčového mäsa a hydiny z viacerých krajín EÚ

Brusel 5. septembra (TASR) - Slovensko a ďalšie členské krajiny EÚ môžu od pondelka ľahšie vyvážať bravčové mäso a hydinu do Kórejskej republiky. Odstránenie obmedzení pre európske vývozy potvrdila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že Ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a vidieckych záležitostí Kórejskej republiky sa rozhodlo odstrániť dlhodobé obchodné prekážky, ktoré ovplyvňovali vývoz bravčového mäsa a hydinových výrobkov z EÚ. Južná Kórea teraz uznáva prísne regionalizačné opatrenia EÚ na kontrolu epidémií afrického moru ošípaných a vtáčej chrípky. Toto rozhodnutie by mohlo v nasledujúcich rokoch uvoľniť obchod v hodnote viac ako jednej miliardy eur.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti povedal, že rozhodnutie Soulu odstrániť obmedzenia pre európske vývozy bravčového a hydinového mäsa by malo zvýšiť vývozné príležitosti pre sektor, ktorý dnes čelí vážnym obmedzeniam.



"Plníme svoj záväzok podporovať agrosektor EÚ a zároveň chceme zabezpečiť, aby kórejskí spotrebitelia mohli využívať vysokokvalitné produkty EÚ," uviedol Dombrovskis v správe pre médiá. Ocenil zároveň produktívnu spoluprácu s kórejskými partnermi a vyjadril nádej, že na základe tohto úspechu, čiže uznaní regionalizačného systému, Únia nadviaže a rozvinie podobnú konštruktívnu spoluprácu aj s ďalšími obchodnými partnermi.



Komisia spresnila, že pondelňajšie rozhodnutie juhokórejskej strany prináša výhody 11 krajinám EÚ, ktoré boli oprávnené vyvážať hydinu a hydinové výrobky do Kórejskej republiky – Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko a Švédsko. Výhody má aj 14 členských štátov EÚ, ktoré majú povolenie vyvážať bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko.



Podľa vyhlásenia eurokomisie rozhodnutie Kórejskej republiky dokazuje dôveru v systém kontroly EÚ a zároveň umožňuje stabilnejšie obchodné toky. Týmto rozhodnutím Kórejská republika zosúlaďuje svoje dovozné podmienky so záväzkami, ktoré prijala v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou, uzavretej v roku 2011.



Opatrenie na uľahčenie obchodu nasleduje po dôkladnom hodnotení opatrení EÚ na kontrolu regionalizácie, ktoré vykonali kórejskí experti. Po technickom posúdení Kórejská republika dospela k záveru, že obchod môže aj naďalej bezpečne prebiehať z oblastí bez výskytu chorôb z členských štátov EÚ postihnutých africkým morom ošípaných a vtáčou chrípkou.











