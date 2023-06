Soul dá na rozvoj uhlíkovo neutrálnych technológií 145 biliónov wonov

Soul 22. júna (TASR) - Južná Kórea do roku 2030 vloží do rozvoja uhlíkovo neutrálnych technológií 145 biliónov juhokórejských wonov (102,6 miliardy eur) a zavedie podporné opatrenia s cieľom dosiahnuť, aby export v tejto oblasti dosiahol hodnotu 100 biliónov KRW. Oznámilo to vo štvrtok juhokórejské ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky. Plán je súčasťou stratégie, v rámci ktorej má krajina do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



V rámci plánu vláda a súkromné spoločnosti do roku 2030 vynaložia spoločné investície vo výške 145 biliónov KRW na realizáciu projektov výskumu a vývoja pokročilých technológií v odvetviach súvisiacich s klímou a emisiami. Podľa vlády by plánované investície mohli v krajine vytvoriť približne 100.000 nových pracovných miest.



Južná Kórea sa zaviazala, že do roku 2030 zníži svoje emisie skleníkových plynov o 40 % oproti úrovni z roku 2018 a do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu.



(1 EUR = 1413,88 KRW)