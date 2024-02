J. Mažgút vzal návrh zákona o pozemných komunikáciách späť

Bratislava 15. februára (TASR) - Jeden z navrhovateľov novely zákona o pozemných komunikáciách (cestného zákona) Ján Mažgút (Smer-SD) tento návrh vzal späť. Poslanci Národnej rady (NR) SR tak o ňom nebudú rokovať. Novela mala upravovať kompetencie Ministerstva dopravy (MD) SR pri štátnom dozore nad cestami prvej až tretej triedy a tiež nad miestnymi cestami, ak by si to vyžadoval verejný záujem alebo osobitné okolnosti.



"Na základe informácie z organizačného odboru poslanec Mažgút zobral tento návrh zákona späť, čiže o ňom nebudeme rokovať," potvrdil na schôdzi podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD).



Rozšíriť kompetencie rezortu dopravy navrhovali poslanci Mažgút a Erik Kaliňák (Smer-SD). "V praxi môže ísť predovšetkým o kontrolu zmien organizácie dopravy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky s nežiaducimi socio-ekonomickými vplyvmi na určitý región," uviedli poslanci v návrhu novely zákona.



Podnet na vykonanie odborného dozoru si mal vyhodnotiť rezort dopravy. V prípade, ak by ním uložené opatrenia neboli plnené, mohol by uložiť pokutu do výšky 33.190 eur.



Návrh nemal podľa predkladateľov žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy ani ďalšie posudzované oblasti. S tým sa však nestotožňovala sekcia rozpočtovej politiky Ministerstva financií SR. Podľa jej stanoviska pri rozšírení kompetencií ministerstva možno predpokladať negatívne vplyvy na rozpočet.



Rezort financií zároveň v stanovisku pripomenul, že ak bude ministerstvo dopravy oprávnené ukladať pokuty, tie sú príjmom štátneho rozpočtu, preto je potrebné zohľadniť aj tento možný pozitívny vplyv.



V súčasnosti štátny odborný dozor nad cestami prvej triedy vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, nad cestami druhej a tretej triedy okresné úrady a nad miestnymi cestami obce. Pod dozorom ministerstva dopravy sú v súčasnosti len diaľnice.