J. Melichár: Tepelné čerpadlo dokáže ušetriť viac než plynový kotol

Bratislava 21. júna (TASR) - Prechodom na tepelné čerpadlo je možné ušetriť ročne 488 až 649 eur v porovnaní s plynovým kotlom. Slovensko má taktiež aktuálne nevýhodný pomer ceny plynu k elektrine, ktorý by mal byť priaznivejší pre tepelné čerpadlá. Informoval o tom Juraj Melichár z občianskeho združenia Priatelia Zeme - CEPA v reakcii na vyjadrenie vedúceho rozvoja sieťového obchodu spoločnosti SPP - distribúcia Jerguša Vopálenského.



"Treba dodať, že porovnávané sú iba prevádzkové náklady zariadenia. Nezohľadňovali investičné náklady. Tie sú pri tepelnom čerpadle vyššie, ale ide o dlhodobú investíciu s dobrým výhľadom z ekologického aj ekonomického hľadiska," uviedol Melichár.



Melichár o možných úsporách pri inštalácii tepelného čerpadla informoval na základe údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z tohtoročného apríla. Túto sumu je možné konkrétne podľa neho ušetriť v staršom rodinnom dome bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 štvorcových metrov, v ktorom žije štvorčlenná rodina.



Dodal, že Slovensko pravdepodobne časom prejde z dotovania fosílneho plynu na jeho zdanenie, čo podľa neho ešte zhorší ekonomiku plynových kotlov. Z hľadiska znečistenia ovzdušia sú tepelné čerpadlá podľa Melichára čistejšie ako plynové kotly a môžu mať aj približne štvornásobne nižší vplyv na klímu.



"Navyše, do budúcna budú vplyvy fosílnych palív na klímu viac zarátané do ich ceny. Preto rozhodne odporúčam každému, aby radšej využil podporu z Obnov dom alebo zo Zelená domácnostiam a dal si tepelné čerpadlo namiesto plynového kotla," uzavrel Melichár.



Vopálenský na konferencii Technické výzvy slovenského plynárenstva v Žiline uviedol, že moderný kondenzačný plynový kotol je cenovo najdostupnejšie nízkoemisné riešenie vykurovania. Vyplýva to podľa neho z viacerých porovnaní prevádzkových nákladov tepelných čerpadiel a plynových kondenzačných kotlov, ktoré realizovali odborníci na energetiku a nedávno aj nezávislí odborníci z akademického prostredia.