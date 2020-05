J. Mičo: O bryndzové halušky je stále záujem

Terchová 5. mája (TASR) – Najžiadanejšie terchovské jedlo - bryndzové halušky - si opäť môžu dať návštevníci obce v tradičnej kolibe, ktorá spustila predaj cez okienko. Jedným z hlavných dôvodov bola podľa jej majiteľa Jozefa Miča snaha o udržanie zamestnancov.



"Tržby sú tak veľmi nízke, že ak by to trvalo dlhšie, vážne by to ohrozilo cestovný ruch. V cestovnom ruchu sa totiž nevytvára taký silný finančný vankúš, aby sme si dovolili byť zatvorení dlhšie obdobie. Kiež by to už bolo za nami, aby sme mohli normálne fungovať," zdôraznil Mičo.



Terchovská reštaurácia Jánošíkova koliba zamestnáva 14 ľudí. "Varíme terchovskú kuchyňu, jej najzákladnejšou potravinou je zemiak. Po otvorení som očakával nízke tržby. Viac by sa oplatilo, keby dievčatá boli doma. Ale otvorili sme práve kvôli nim. Aby na chvíľu vyšli von, možno sa aj trochu namaľovali a odhodili tepláky. Po otvorení sme trochu zredukovali jedálny lístok a nalepili ho na výdajné okienko, aby ho ľudia nechytali stále do rúk. Bolo by veľmi prácne stále ho dezinfikovať," povedal Mičo.



Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu sa podpísali aj pod zrušenie medzinárodného stretnutia vo varení a jedení bryndzových halušiek. "Bolo mi úplne jasné, že ide o dlhodobú záležitosť. A aj keby to v oklieštenej forme bolo možné, tak by som to neurobil. Je fajn, keď vidíte radosť ľudí zo stretnutia, zo spoločného varenia halušiek, z výborného programu. Ale keby sa tam čo len jeden človek nakazil, veľmi ťažko by som to niesol. Hneď v začiatkoch som to zrušil a ani neuvažujem o presunutí na neskorší termín. Verím, že nestratíme našich priaznivcov, vrátia sa o rok a s väčšou vervou pripravíme budúci rok," dodal dlhoročný podnikateľ v cestovnom ruchu.