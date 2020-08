J. Mičovský bude v Nemecku rokovať o životných podmienkach zvierat

Bratislava 28. augusta (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) sa od nedele (30. 8.) zúčastní v nemeckom Koblenzi na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo AGRIFISH. Témou bude poučenie z krízy COVID-19, potraviny a dobré životné podmienky zvierat. Šéf agrorezortu plánuje aj bilaterálne rokovanie s nemeckou ministerkou Juliou Klockner. V piatok o tom informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík.



Ministri budú rokovať aj o témach týkajúcich sa dodávateľského reťazca, posilnenia potravinovej bezpečnosti, označovania produktov z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat a ochrany zvierat počas transportu. Pre Slovensko je zachovanie funkčného dodávateľského reťazca mimoriadne dôležité, keďže je závislé na dovoze agrárnych výrobkov, a to najmä z krajín EÚ. "Za rok 2018 dosiahla úroveň potravinovej sebestačnosti v SR len približne 40 %," pripomenul Hrežík.



Potraviny by podľa časti spotrebiteľov mali byť označené tak, aby poskytovali informácie o dobrých životných podmienkach zvierat, využívaných na výrobu potravín počas chovu, prepravy a ich odporážania. Na európskej úrovni už existuje označenie, ako napríklad ekologické logo EÚ. Na splnenie očakávaní spotrebiteľov by sa mohla použiť transparentná a harmonizovaná značka EÚ aj v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.



Slovensko podľa rezortu nemá významnú tradíciu ani skúsenosti v označovaní produktov z pohľadu dobrých životných podmienok zvierat. MPRV však zaznamenáva trend zvyšovania záujmu spotrebiteľa najmä z pohľadu označovania vajec a spôsobu chovu nosníc.



Ministri by sa mali zaoberať aj otázkou primeranej vzdialenosti prepravovaných zvierat a výrobkov z nich. EÚ realizuje aktívnu proexportnú politiku, zameranú na uvoľnenie vzájomného obchodu s vybranými tretími krajinami. Tieto dohody obsahujú aj významné možnosti importu mäsa a výrobkov z mäsa. Podpora tohto importu zo vzdialených krajín ako Austrália, Nový Zéland, respektíve krajín zoskupenia MERCOSUR, v súvislosti so "zelenými" opatreniami EÚ je však podľa rezortu kontraproduktívna.