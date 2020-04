Mičovský chce konzultovať nákup protipožiarnych kamier s kontrolórmi

Čremošné/Bratislava 14. apríla (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) plánuje konzultovať nákup protipožiarnych kamier do lesov s kontrolórmi. Uviedol to v utorok v súvislosti s nedávnym požiarom lesného porastu v Čremošnom (okres Turčianske Teplice), kde sa kamerový systém nenachádzal. TASR o tom informoval hovorca agrorezortu Vladimír Machalík.



"Kamerový systém je nielen podozrivo predražený, rozlohou nedostatočný, ale pre hornaté Slovensko zjavne nevhodný. Jeho nákup budem tento týždeň konzultovať s pracovníkmi Najvyššieho kontrolného úradu SR," povedal Mičovský.



Pri požiari lesného porastu v lokalite Zlodejská v pohorí Veľkej Fatry zasahovala počas uplynulého víkendu takmer stovka hasičov. Oheň zasiahol plochu päť hektárov. Požiar sa rozšíril v zmiešanom lese s prevahou buka v neprístupnom strmom svahu z dosiaľ nezistených príčin. Hasiči nasadili i dron.



Miesto udalosti navštívil i minister. Ten podľa Machalíka ocenil zodpovedný výkon všetkých zúčastnených, ktorý bol o to náročnejší, že väčšina hasičov nedisponovala ľahkým zásahovým odevom. Ten je v takýchto extrémnych podmienkach veľkou pomocou a zvyšuje efektivitu zásahu. "Znepokojilo ho však, že ani tento požiar nebol pod hľadáčikom kontroverzným systémom protipožiarnych kamier, ale musel ho nahlásiť náhodný občan," doplnil Machalík.



Šéf agrorezortu sa v diskusii s hasičmi podľa neho zhodol, že účinnejším riešením ako kamery za 23 miliónov eur by bolo využívanie dronov. "Tie by lesníkom v dobe zvýšeného požiarneho nebezpečenstva umožnili kontrolovať zverené lesné obvody oveľa efektívnejšie," ozrejmil.



Protipožiarny kamerový systém do slovenských lesov nakupoval štátny podnik Lesy Slovenskej republiky ešte v roku 2016. "Štátny podnik vtedy viedol Peter Morong, ktorý kontrakt na objednávku kamier podpísal len deň pred parlamentnými voľbami. Suma 22,6 milióna eur za kamerový systém pritom výrazne prevyšovala škody vo výške desať miliónov eur, ktoré spôsobili požiare v lesoch za posledných desať rokov. Systém pritom Lesy SR nakúpili len pre oblasti Záhoria, Vysokých Tatier a Nízkych Tatier," pripomenul Machalík.