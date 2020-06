J. Mičovský: Dni poľa ukazujú budúcnosť slovenského poľnohospodárstva

Bratislava/Dvory nad Žitavou 18. júna (TASR) – Celoslovenské dni poľa ukazujú budúcnosť slovenského poľnohospodárstva. Uviedol to minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky, kde sa stretli poľnohospodári na 9. ročníku celoslovenských dní poľa. Otvorenia podujatia sa zúčastnil aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár s predsedom parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo Jaroslavom Karahutom (obidvaja Sme rodina).



"Prišiel som sa pozrieť na to, ako by poľnohospodárstvo na Slovensku mohlo vyzerať, prišiel som sa pozrieť na budúcnosť. Moja predstava sebestačného Slovenska, efektívnej zelenej krajiny, môj sen, sa práve tu, na týchto miestach, preklápa do reality. Budúcnosť našej krajiny nie je daná len tým, že chceme kvalitne a bohato žiť a jesť, ale musíme to dosiahnuť v zdravej a krásnej krajine," povedal Mičovský.



"Podpora poľnohospodárskej výroby nie je len strategickým cieľom tejto vlády, ale aj prioritou hnutia Sme rodina. Na to, aby sa podarilo zvýšiť úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska, sa musíme začať intenzívnejšie venovať tomuto dlhodobo zaznávanému sektoru. Zároveň tak zabezpečíme slovenským občanom kvalitné domáce potraviny a našim poľnohospodárom a potravinárom zlepšenie ich postavenia a podmienok," vyhlásil Kollár.



Tohtoročné prehliadky odrôd, výživy a ochrany rastlín sa podľa agrorezortu v nadväznosti na súčasnú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike konajú netradične - formou poľných dní, ktoré sa začali 3. júna a potrvajú do 3. júla.



Deň poľa v Dvoroch nad Žitavou sa rozprestiera na ploche 30 hektárov. Na výstavnej ploche je možné si prezrieť 765 políčok, z toho je 565 zameraných na odrody a 200 na varianty ochrany a výživy plodín. Najviac zastúpenou je pšenica ozimná s 207 odrodami a hybridmi. Návštevníci môžu vidieť aj 99 odrôd a hybridov ozimnej a jarnej repky, 31 odrôd ozimného a 27 jarného jačmeňa. Z ďalších obilnín sú zastúpené raž, tritikale a ovos.



Vysiate sú tiež ďatelinoviny a ďatelinotrávne miešanky - spolu na 35 políčkach, taktiež po 15 hybridov kukurice a slnečnice, 17 odrôd sóje, 12 hybridov kukurice, 8 hybridov slnečnice a 30 odrôd zemiakov. Portfólio plodín dopĺňajú odrody cukrovej repy, maku, ďalej lupiny, viky, bôbu, hrachu, ľanu, ciroku, pohánky, horčice, facélie a ďalšie minoritné plodiny.