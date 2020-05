J. Mičovský: Do slovenských lesov potrebujeme viac koní

Dobšiná 22. mája (TASR) – Do slovenských lesov potrebujeme viac koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prírode blízke hospodárenie. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) pri piatkovej návšteve Strediska chovu koní (SCHK) štátneho podniku Lesy SR v Dobšinej v Rožňavskom okrese.



„Dnešný človek si zvykol počítať konské sily pod kapotou. Myslím, že sa budeme musieť vrátiť k inému spôsobu, k rátaniu konských síl v našich lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj obdobie, ktoré práve prežívame,“ povedal minister.



Podotkol tiež, že bude potrebné dať viac peňazí nielen do podpory tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí, ktorí s koňmi v našich lesoch pracujú a budú pracovať. „Je to ťažká práca na sedem dní v týždni. Musíme preto podporiť aj stredné školstvo. Aby sme ukázali mladým ľuďom, že táto práca je krásna a že ich dokážeme oceniť,“ podčiarkol Mičovský.



Podľa slov výkonného riaditeľa Zväzu chovateľov koní na Slovensku Františka Grácza sa stredné školy, ktoré majú vychovávať ošetrovateľov či furmanov, venujú práci s chladnokrvnými plemenami okrajovo. „Cítime tu dlh voči norikovi muránskeho typu. Pevne preto verím, že aj proces duálneho vzdelávania zareaguje na potrebu chovu chladnokrvných koní na Slovensku,“ zdôraznil Grácz.



Ako pokračoval vedúci SCHK Vladimír Šmelko, do dnešného dňa odchovali celkovo 3893 koní. „Venujeme sa nielen ich zdravotnej starostlivosti, ale aj výchove a tréningu. Naše noriky sú unikátne tým, že sú väčšinu roka vo voľnej prírode. Aj vďaka tomu je o ne značný záujem,“ vysvetlil.



Chov norika muránskeho bol založený v roku 1950 na Muránskej planine. Ako šľachtiteľský chov bol uznaný v roku 1995. Od roku 1997 je chráneným chovom a génovou rezervou norika muránskeho.