J. Mičovský: Dočasným generálnym riaditeľom PPA bude Jaroslav Jánoš

Bratislava 30. novembra (TASR) - Dočasným generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bude od 1. decembra 2020 na obdobie dvoch-troch týždňov Jaroslav Jánoš, doterajší riaditeľ odboru vnútornej kontroly PPA. Oznámil to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO). Súčasný šéf PPA Tibor Guniš na svojom poste končí posledným novembrovým dňom.



"Na obdobie dvoch, možno troch týždňov menujem zajtrajším dňom (1. 12.) za generálneho riaditeľa PPA pána Jaroslava Jánoša, doterajšieho riaditeľa odboru vnútornej kontroly na PPA. Je to naozaj len na toto obdobie, pretože najneskôr do 19. decembra bude na základe výberových rozhovorov menovaný do funkcie nový generálny riaditeľ," spresnil Mičovský.







Doterajšie výberové konanie na post generálneho riaditeľa neprinieslo podľa Mičovského jednoznačný výsledok. "Rozhodol som sa preto použiť formu výberu, ktorú sme doteraz nepoužili, a to formu tzv. výberového rozhovorového konania. Táto forma v online priamom prenose umožní komisiou vybrať si z uchádzačov toho najvhodnejšieho," priblížil agrominister.



Podľa slov štátneho tajomníka agrorezortu Martina Fecka (OĽANO) je možné sa prihlásiť do výberových rozhovorov do 9. decembra. Požiadavky a kritériá na uchádzača o post generálneho riaditeľa PPA sú podľa Feckových slov zverejnené na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Pánovi Gunišovi pripíšeme k dobru jeho odbornosť, aj morálnu integritu. Možno vo výkonnosti - v schopnosti vedieť nielen pomenovať kritické miesta, ale vedieť aj tvrdo zasiahnuť, vidím po jeho niekoľkomesačnom pôsobení vo funkcii nedostatky. Možno som ich mal skôr vnímať, možno som o nich mal častejšie s pánom Gunišom rozprávať, alebo aj možno viac pritlačiť na ich riešenie," dodal Mičovský pri hodnotení odchádzajúceho šéfa PPA Guniša.