J. Mičovský: Dodatky od pozemkového fondu sú v súlade s EK

Bratislava 24. júla (TASR) - Vydanie dodatkov k nájomným zmluvám na poľnohospodársku pôdu zo strany Slovenského pozemkového fondu (SPF) a ich rozposlanie bolo v súlade s tým, čo nám ukladá Európska komisia (EK). Uviedol to pre TASR prostredníctvom svojej hovorkyne Anežky Hrdej minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) v reakcii na dopoludňajší piatkový brífing Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Naopak, keby sme tieto dodatky nedali a nechali pôvodné ceny, bolo by to jednak nedodržanie nariadenia Európskej komisie a zároveň by to bol nekorektný postup voči pôdohospodárom, ktorí nemajú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom," spresnil agrominister.



Tí podľa Mičovského musia platiť reálne nájomné, ktoré je určené v danej lokalite už trhovými cenami. "Priestor na rokovanie tu, samozrejme, je. Chápem, že spresnenie je nutné a budeme musieť tieto ceny prispôsobovať citlivejšie bonitno-pôdným jednotkám. Ale zásadne táto zmena, ktorá sa udiala, je zmena, ktorá sa mala udiať už dávno. A preto sa v týchto dňoch podáva trestné oznámenie na neznámych páchateľov, ktorí zapríčinili, že tieto veci neboli už dávno urobené. Musím povedať, že prišlo k poškodeniu štátnych záujmov," dodal Mičovský.



Predseda SPPK Emil Macho v piatok informoval, že SPPK pripravuje verejnú výzvu politikom, ktorá súvisí s návrhom dodatkov SPF o zmene výšky nájmu za poľnohospodársku pôdu. Výzvu podľa Macha za uplynulých 24 hodín podpísalo už 100 štatutárov poľnohospodárskych podnikov. Najväčšia agropotravinárska samospráva v SR podľa neho zásadne nesúhlasí s požiadavkou SPF zmeniť spôsob výpočtu nájmu za užívanie poľnohospodárskej pôdy v správe pozemkového fondu.



"Pripravujeme výzvu pre predsedu vlády, predsedu Národnej rady (NR) SR, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, generálnu riaditeľku SPF a ministra pôdohospodárstva, v ktorej chceme odsúdiť spôsob, akým nám boli nanútené dodatky k nájomným zmluvám zasielaným od SPF. Chceme politikov s podporou stoviek poľnohospodárov vyzvať na verejnú diskusiu, akým spôsobom nastavovať výšku nájomného za pôdu od SPF. Nemôžeme akceptovať, aby nám bol v živých zmluvách menený spôsob výpočtu nájomného. Je najvyšší čas, aby sa slovenskí poľnohospodári spojili a verejne dali najavo, že pokiaľ tu chceme hovoriť o potravinovej sebestačnosti, tak takéto veci nie sú pre nás akceptovateľné. Apel smerom k politikom pripravujeme spoločne pre dobro slovenského vidieka a dobro slovenského poľnohospodára," doplnil Macho.