J. Mičovský má výhrady k výročnej správe SPF, pri hlasovaní sa zdrží

Bratislava 30. júna (TASR) - Bývalý minister pôdohospodárstva a súčasný poslanec Ján Mičovský (OĽANO) sa zdrží pri hlasovaní o výročnej správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). Ako dôvod uviedol, že sa na vypracovaní podieľali ľudia, ktorí sú podozriví z toho, že sa spreneverili funkcii štátneho zamestnanca. "A robili veci, ktoré sú nezlučiteľné s morálkou, etikou, zákonom," povedal Mičovský.



"Z hľadiska hospodárenia je zjavné, že SPF hospodáril dobre," uviedol v rozprave Mičovský. Reagoval aj na informáciu, že v SPF došlo k dosiahnutiu zmenených výšok nájmov v rozpore s logikou, s európskymi požiadavkami či záujmami krajiny. Zároveň dodal, že sa zdrží hlasovania o výročnej správe SPF.



"Dlhé roky panovala v otázke nájmov nespravodlivosť v tom, že v rovnakom katastri niektorí nájomcovia platili 5 - 12 eur a niektorí v susednej parcele platili 50 eur. Bolo to tým, že existoval parameter obvyklej výšky nájmu, ktorá sa počíta z priemeru všetkých nájmov v katastri, a potom existoval SPF, ktorý mal tieto nájmy takto nekriticky nízke. To spôsobovalo veľké konkurenčné rozdiely," povedal Mičovský.



Témy výšky nájmov sa dotkol aj poslanec Richard Takáč (Smer-SD). "Európska komisia nám neprikázala zvýšiť nájmy. Urobili ste to minulý rok. Je potrebné upraviť výšku nájomného na základe kvality pôdy, keď by výpočet ceny nájmu bol jednotný," pokračoval Takáč. Taktiež vyjadril kritiku voči organizačným zmenám SPF, keď sa zrušili všetky regionálne odbory na Slovensku a vytvorilo sa niekoľko špecializovaných pracovísk.