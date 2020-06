Mičovský: Národný potravinový katalóg vnímam ako úpadkový projekt

Bratislava 4. júna (TASR) – Projekt Národného potravinového katalógu vníma minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) ako "veľmi úpadkový", pri ktorom išlo o čiastku na úrovni 2 miliónov eur. Mičovský to uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády v reakcii na vyjadrenia koaličného hnutia Sme rodina.



"Táto veľká čiastka bola daná na zdanlivo dobrý cieľ, ktorý sa však vôbec nenaplnil. Dva milióny eur sa minuli a cieľ je v nedohľadne, nedosiahol sa. Prebieha audit, ktorý objasní vinníkov a budú vyvodené závery," spresnil agrominister. Projekt v súčasnosti podľa neho nezodpovedá tomu, koľko peňazí sa do projektu investovalo.



Projekt NPK je podvod. Vyhlásil to vo štvrtok na brífingu v Národnej rade SR poslanec Sme rodina Patrick Linhart. Na základe jeho trestného oznámenia, ktoré podal ešte vo februári, už začal vykonávať hĺbkový audit minister pôdohospodárstva Mičovský.



Linhart skonštatoval, že zákazka na prvotne skvelú myšlienku bola nakoniec len zámienkou, aby sa mohol uskutočniť podvod.



Vo februári tohto roka podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, čoho sa podľa Linharta malo dopustiť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a to v súvislosti s projektom NPK. Kópiu podľa neho dostala aj Národná kriminálna agentúra.



"Táto zákazka sa zadala priamo, účelovo, bez verejnej súťaže, a teda na mieru bez verejného obstarávania," podotkol Linhart s tým, že pri projekte sa neuskutočnila ani štúdia či prieskum trhu. Zároveň bola podľa neho zákazka zadaná iba ako služba, nie ako dielo.



"Takže keď sa skončila, prevádzkovateľ túto službu odpojil a štátu nezostalo v rukách absolútne nič. Keď si dnes kliknete na 'npkinfo', zobrazí sa vám e-shop, ktorý patrí súkromnej firme," dodal.



V katalógu sa zároveň podľa poslanca Sme rodina Jaroslava Karahutu nedajú kúpiť potraviny. "V Národnom potravinovom katalógu si môžete kúpiť obuv, oblečenie, lyžiarsky výstroj, nosiče na autá, všetko možné," vymenoval.



Súčasný šéf agrorezortu momentálne podľa Linharta vykonáva hĺbkový audit. Jeho závery by mali byť známe už čoskoro.



"Dali sme zhruba 1,2 milióna eur za niečo, čo dnes nemáme a čo neexistuje. Toto je, vážení, podvod," zdôraznil Linhart. IT odborník hnutia Ján Jedinák skonštatoval, že projekt sa z IT stránky skladal z dvoch častí, jednou bola webová stránka a druhou informačný systém. Odhadovaná cena stránky bola podľa Jedináka približne 200 eur a samotný systém nacenil na zhruba 60 000 eur.