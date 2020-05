Ján Mičovský: Nemám problém s tým, aby boli obchody v nedeľu zatvorené

Bratislava 20. mája (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) je za to, aby obchody aj po koronakríze zostali v nedeľu zatvorené. Uviedol to pred dnešným rokovaním vládneho kabinetu.



"Som z generácie, ktorá bola zvyknutá na to, že v sobotu sa obchody zavreli a do pondelka do rána sme vedeli, že veľa toho nekúpime. Nejde však o to, z akej som generácie, som presvedčený, že všetko potrebuje svoj oddych," spresnil.



"Ak by v nedeľu obchody boli zatvorené, tak by sme vniesli do krajiny istý druh oddychu, ktorý by vyhovoval, predpokladám, väčšine obyvateľov. Určite sme po koronakríze pochopili, že vieme meniť svoje návyky pomerne rázne, keď nás niečo tlačí. Ja som za to, aby sme poučenie z koronakrízy využili na to, aby nedeľa bola dňom pokoja, teda tak, ako je aj oficiálne pomenovaná. Za náš rezort v tomto problém nevidím," dodal.