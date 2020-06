Mičovský: Odvolanie voči miliónovej pokute bude mať odkladný účinok

Bratislava 24. júna (TASR) – Odvolanie voči tzv. miliónovej pokute pre obchodné reťazce bude mať znovu odkladný účinok. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) v súvislosti so schválením viac ako 100 legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať ekonomiku SR po pandémii ochorenia COVID-19.



Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, označovaný aj ako lex korona, by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní.



„Potravinárstva sa týka odkladný účinok odvolania voči miliónovým pokutám, ktoré strácajú svoj výchovný význam a sú likvidačné. Myslím, že tu je veľmi primerane zavedená možnosť odvolania sa, teda odkladný účinok sa vracia a musia o tom rozhodnúť súdy. To je to najpodstatnejšie," priblížil Mičovský.



„Osobne si vážim, že práve pri konzultáciách pri niektorých ďalších opatreniach zo strany ministerstvo hospodárstva bola rešpektovaná naša vôľa neurýchliť viaceré návrhy, pretože ich budeme predkladať spolu s komplexnými novelami zákonov," poznamenal Mičovský. Miliónová pokuta v schválenej legislatíve podľa ministra však zostáva.



Podľa vládou schváleného návrhu lex korona sa novelizuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami tak, že „poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení". Konanie o uložení poriadkovej pokuty, ktoré začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2020, sa má dokončiť podľa lex korona v znení účinnom od 1. júla 2020.