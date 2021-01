J. Mičovský podľa Hlas-SD hazarduje s poľnohospodármi, ten to odmieta

Bratislava 27. januára (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas–SD vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO), aby okamžite prestal nútiť viac ako tri desiatky ministerských geoinformatikov ukončiť pracovný pomer dohodou. Nielenže ide podľa strany o neakceptovateľné konanie, ohrozuje sa ním aj vyplatenie približne 400 miliónov eur z priamych platieb za rok 2021 pre slovenských poľnohospodárov a môže spôsobiť okamžité odobratie akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Minister túto kritiku v reakcii odmietol.



"Namiesto toho, aby minister Mičovský riešil akútne problémy slovenských poľnohospodárov, ktorí sú pre jeho nekompetentnosť už viac ako tri mesiace v štrajkovej pohotovosti, nemorálne perzekvuje štátnych úradníkov a ohrozuje celé slovenské poľnohospodárstvo. Strana Hlas–SD vyzýva ministra Mičovského, aby okamžite prestal hazardovať so slovenskými poľnohospodármi a všetkými občanmi Slovenska, pre ktorých naši farmári vyrábajú potraviny," vyhlásil nezaradený poslanec NR SR Róbert Puci.



Strana v stanovisku upozornila, že podľa medializovaných informácií minister Mičovský a šéfka jeho úradu Vladimíra Fabriciusová navrhli trom desiatkam geoinformatikov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ukončenie pracovného pomeru dohodou k 28. februáru. Zamestnanci MPRV sa voči tomu mali vzbúriť a spísať petíciu. Títo zamestnanci pritom kompletne zabezpečujú informačné a dátové systémy pre kontrolné procesy, ktoré vyžaduje Európska komisia (EK) na vyplatenie poľnohospodárskych podpôr. Bez nich sa na Slovensku nebudú môcť vyplácať priame platby pre rok 2021 a EK pre chýbajúci systém kontrol môže odobrať PPA akreditáciu.



"Z ministerstva pôdohospodárstva už odišli desiatky expertov, ministrovi Mičovskému sa rozpadol zbor poradcov a teraz jeho vlastní zamestnanci spisujú proti nemu a jeho praktikám petície. Takto funguje správa vecí verejných hnutím OĽANO Igora Matoviča. Obaja títo páni spôsobujú štátu i občanom vážne škody. Nielen krajina, ale ako vidieť aj jednotlivé ministerstvá sa zmietajú v chaose," dodal Puci.



Mičovský v reakcii vylúčil, že by sa v agrorezorte rušil odbor, na ktorom sú potrební geoinformatici. "Len potrebujeme zosúladiť právny stav so skutočným," uviedol v stredu agrominister.



Odmietol zároveň, že by bola na MPRV "vzbura". Priame platby nie sú podľa jeho slov ohrozené. "To nemá s tou touto situáciou nič spoločného. Priame platby stále idú, všetko sa vypláca a myslím si, že v tomto ohľade nehrozí žiaden problém," uzavrel Mičovský.