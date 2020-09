J. Mičovský: Pokus o podplatenie M. Fecka sa týkal stopnutej zákazky

Bratislava 16. septembra (TASR) - Údajný pokus o podplatenie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martina Fecka sa týkal zákazky, ktorú šéf tohto rezortu Ján Mičovský (OĽANO) stopol. Vyhlásil to minister na stredajšom brífingu pred budovou parlamentu.



Mičovský skonštatoval, že po svojom nástupe do funkcie stopol veľa obstarávaní a zákaziek s úmyslom dať ich preveriť. "Zdá sa, že to bol rozumný krok, pretože aj táto zákazka bola jedna z tých, ktorá bola zastavená, a zdá sa, že miera trpezlivosti dotyčnej firmy bola prekročená a rozhodla sa urobiť ten špinavý krok, ktorý nie je v našej krajine výnimočný," priblížil.



Hlavným cieľom tejto vlády je podľa Mičovského ukázať, že Slovensko sa dá spravovať možno s chybami, ale čestne a poctivo, no zdá sa, že mnohí ľudia tomu nechcú uveriť. Preto si dovolili prísť ponúkať úplatok, keďže boli nespokojní s tým, že nedostali zákazku.



Minister verí, že orgány činné v trestnom konaní dotiahnu prípad do úspešného konca. Poďakoval tiež policajtom, že si robia svoju službu tak, ako sa od nich očakáva.







Podľa Fecka sa s úplatkom asi ozvali tí, "ktorým šliapli po otlakoch". Keďže ide iba o podozrenie a spis je živý, nechcel prípad viac konkretizovať.



Polícia obvinila v rámci protikorupčnej akcie s krycím názvom Contract dvoch mužov, ktorí sa mali pokúsiť podplatiť Fecka. Ten s políciou spolupracoval, k odovzdaniu úplatku nedošlo. TASR o tom v stredu informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Za podpísanie zmluvy o štátnej zákazke o vytvorení a zavádzaní informačného systému mu mali sľúbiť päť percent z hodnoty projektu alebo 60.000 eur v hotovosti," uviedol Slivka s tým, že obvinení sa mali skutku dopustiť ako spolupáchatelia.



Prípad sa týka Centrálneho údajového repozitára Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v rámci projektu "Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov" v hodnote takmer 1,5 milióna eur.



Obvineným Petrovi Ch. a Miroslavovi S. podľa polície hrozí v prípade dokázania viny za podplácanie trest odňatia slobody na päť až 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti na sedem až 12 rokov.