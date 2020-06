Mičovský: Predaj slovenských potravín múžu podporiť odbytové centrá

Bratislava 18. júna (TASR) – Rast podielu slovenských potravín v obchodných reťazcoch na Slovensku by mohli podporiť odbytové centrá. Uviedol to minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) pri spustení projektu podpory predaja slovenských potravín "Doba slovenská" v reťazci Billa, v Bratislave.



Podujatia sa zúčastnil aj predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina).







Obchodné reťazce podľa Mičovského požadujú od slovenských výrobcov pomerne významné objemy potravín. „Naši producenti kvalitných produktov z poľa a z maštalí však mnohokrát nevedia dodať konkrétne množstvo, ktoré si obchodný reťazec predstavuje. Veľkú úlohu vidím v tom, aby sme na ministerstve podporili a vytvárali nákupné alebo odbytové strediská, ktoré musia vedieť zhromaždiť požadovaný tovar a v primeraných dávkach ho reťazcom predať," priblížil.



„Uznávam, že nákupcovia reťazcov nemôžu tovar nakupovať po balíčkoch, po škatuľkách, ale potrebujú pre svoje obchodné siete pomerne veľké množstvá tovaru. Toto je jedna veľmi dôležitá úloha, aby sme vedeli odbytové strediská oživiť, pretože tie nám nefungujú," upozornil minister.



Projekt na podporu predaja slovenských potravín považuje za dobrú myšlienku. „Je to myšlienka tvorivá, oceňujem ju a som presvedčený, že v tom okamihu, keď sa zákazník rozhoduje kúpiť-nekúpiť, zablysne mu v hlave svetielko a kúpi si slovenský výrobok, a to aj za cenu, ktorá je možno o pár centov vyššia ako u ostatných výrobkov," dodal Mičovský.



Podľa Karahutu je smutné, že Slovensko má asi len 40-percentnú sebestačnosť v potravinách a dováža napríklad aj ovocie a zeleninu mierneho klimatického pásma.



„V Národnej rade pripravujeme celú radu legislatívnych opatrení na to, aby sme zjednodušili a zlepšili život našim producentom. Pred niekoľkými dňami sme prišli s novou iniciatívou, ktorou je inštitút sezónnych prác. Prvýkrát v histórii ponúkame našim pestovateľom a chovateľom možnosť zamestnávať ľudí bez zvýšených mzdových nákladov," dodal predseda agrovýboru.