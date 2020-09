Mičovský: Prioritou je zvýšenie viazaných platieb v rámci 1. piliera

Bratislava 22. septembra (TASR) - Prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je zvýšenie viazaných platieb v rámci prvého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP). Uviedol to v utorok v Bratislave na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO), ktorý sa v pondelok (21.9.) zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Bruseli.



"Som presvedčený a je to aj presvedčenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, že našou absolútnou prioritou a základným cieľom je zvýšiť viazané platby v rámci prvého piliera. Je to niečo, čo nám zabezpečí to hlavné, čo sledujeme, a to zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, ako aj zamestnávanie na našom vidieku," spresnil agrominister.



Ide podľa jeho slov o tie najzákladnejšie veci, ktoré Slovensku chýbajú, a to pestovanie ovocia, zeleniny, chov kôz, oviec a dobytka. "Bol som v Bruseli jediný minister, ktorý na viazané platby požadoval 25 %, čo je oproti súčasnosti viac ako dvojnásobok," poznamenal.



"Zelené ekoschémy podporujeme, zelená architektúra je pre nás dôležitá. Jediná vec, ktorá zostala otvorená a o ktorej sa otvorene aj v Bruseli rozprávalo, je otázka súčasného nastavenia. To vytvára nebezpečenstvo, že Slovensko by mohlo prísť o niektoré prostriedky nastavení, ako sú ekoschémy. Bola to mienka nielen moja, ale aj viacerých krajín. Každý uzná, že riskovať s prostriedkami, ktoré sú určené pre podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spôsobom, že by sa niektoré prostriedky mohli zo systému navždy stratiť, naozaj nemôžeme a preto som sa pridal k názoru viacerých štátov, ktoré takýmto spôsobom uvažovali," povedal minister pôdohospodárstva.



Mičovský zároveň oznámil, že v Bruseli podporil tzv. proteínovú produkciu v rámci EÚ. "Podporil som ju nielen v súlade s mnohými ostatnými členskými štátmi EÚ. Opäť musím povedať, že ako jediný minister som sa vyjadril aj k tomu, že proteínová produkcia (proteínové plodiny) nesmú byť GMO (geneticky modifikované organizmy)," dodal Mičovský.