Mičovský: Redistributívna platba podporí farmára od prvého hektára

Bratislava 23. februára (TASR) - Redistributívna platba podporí v roku 2021 každému farmárovi prvých 28 hektárov (ha) obhospodarovanej pôdy, a to už od prvého hektára sumou 50 eur/ha. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO).



"Podporíme pre rok 2021 prvých 28 hektárov každého jedného poľnohospodára od prvého hektára. A na každý z týchto 28 hektárov pridelíme sumu 50 eur na hektár," priblížil šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.







Pre sadzbu 50 eur na hektár sa podľa neho MPRV SR rozhodlo preto, že uvedená suma vyjadruje dobrú mieru medzi tým, aby na jednej strane boli primeraným spôsobom podporení malí poľnohospodári, ale na druhej strane, aby sa nepodporila motivácia vlastníkov pôdy urýchlene a spontánne vypovedať nájmy. "Táto suma spĺňala z nášho pohľadu obidva spomínané parametre, preto 50 eur," podčiarkol.



Minister pôdohospodárstva oznámil, že MPRV presunulo peniaze z druhého do prvého piliera agropodpôr vo výške 25,9 milióna eur. "Tento presun nám umožňuje vytvoriť si priestor pre také podpory, na aké inak nenachádzame možnosti," priblížil Mičovský. Malí poľnohospodári sú podľa jeho slov pre agrorezort prioritou.