J. Mičovský sa bude zaoberať predložením návrhu na odvolanie šéfky SPF

Bratislava 20. mája (TASR) - Šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽANO) sa bude zaoberať predložením návrhu na odvolanie súčasnej generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej z funkcie. Uviedol to pre TASR hovorca MPRV Daniel Hrežík v reakcii na medializované informácie o policajnom zadržaní a obvinení ľudí na SPF.



"Keď budú známe detailnejšie informácie a dôvody zadržania pani (Gabriely) Bartošovej, minister Ján Mičovský sa bude určite zaoberať predložením návrhu na jej odvolanie z funkcie," spresnil hovorca agrorezortu.



"Rešpektujeme prezumpciu neviny zadržaných osôb a vyjadrujeme nádej, že sa celá situácia čo najskôr objasní. Na výsledky vyšetrovania budeme reagovať a robiť ďalšie kroky. SPF zostáva plne funkčným úradom pri riešení svojej agendy," zdôraznil.



Orgány činné v trestnom konaní majú podľa Hrežíkových slov podporu MPRV SR a plnú dôveru v to, že očistia túto krajinu od nekalých praktík a korupcie, voči ktorej má vedenie agrorezortu nulovú toleranciu. "Veríme, že ministerstvo, ako aj verejnosť, sa dozvedia bližšie informácie hneď, ako to bude možné," podčiarkol Hrežík.



Poznamenal, že orgány činné v trestnom konaní sú od politickej moci nezávislé a majú vo svojom konaní "rozviazané ruky". To, či v prípade aktuálneho zásahu NAKA v SPF zadržané osoby konali v rozpore s verejným záujmom ukáže podľa neho nezávislé vyšetrovanie.



Pripomenul, že SPF nie je podriadenou organizáciou MPRV SR. Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi fondu. Do funkcie ich vymenúva a z funkcie odvoláva, na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vláda SR. Za výkon svojej funkcie zodpovedajú vláde SR. Generálny riaditeľ riadi činnosť fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za fond koná navonok samostatne, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje námestník.



Polícia na sociálnej sieti informovala, že v súvislosti so stredajším (19. 5.) zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a korupciou na SPF polícia vo štvrtok (20. 5.) obvinila sedem osôb.



Policajti pripomenuli, že v stredu v rámci policajných akcií Latifundista a Feudál zadržali osem osôb. "Z ôsmich zadržaných je sedem obvinených," dodáva polícia pričom konkretizuje, že obvinenia sa vzťahujú na trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.