Mičovský: Riešime odkladný účinok odvolania voči miliónovým pokutám

Bratislava 17. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) chce z legislatívy čím skôr odstrániť pre obchodné reťazce povinnosť platenia tzv. miliónových pokút predtým, ako je rozhodnutie o udelení sankcie právoplatné.



"Je tam jeden akútny problém, ktorý by sme potrebovali vyriešiť čo najrýchlejšie, a to je otázka odkladného účinku odvolania voči pokutám. Súčasne platný zákon je likvidačný. Ak aj dostanete miliónovú pokutu, nie je možné odvolanie (voči pokute) považovať za odkladné riešenie, musíte pokutu zaplatiť, aj keď nie je právoplatná," priblížil.



"Takže toto je vec, ktorú potrebujeme vyriešiť urgentne, aby sme nenechali likvidovať obchodné reťazce takouto neprimeranou pokutou," poznamenal.



Na legislatívnom riešení sa podľa Mičovského pracuje aj v spolupráci s obchodnými reťazcami. "Pripravujeme memorandum, ktoré by mohlo mať aj túto položku v sebe zahrnutú," spresnil. Zmena sa podľa neho pripravuje tak, aby mohla byť hotová v čo najkratšom čase, a bude sa podľa neho pravdepodobne schvaľovať v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.