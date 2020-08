J. Mičovský uvažuje o výmene šéfa veterinárnej správy J. Bíreša

Bratislava 12. augusta (TASR) – Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) uvažuje o výmene ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša. Potvrdil to v stredu po rokovaní vlády. Zároveň však dodal, že to ešte nebolo prerokované vo vedení rezortu.



Poznamenal, že je to úvaha jeho a vedenia ministerstva. Dôvodom je podľa neho hlas nespokojných ľudí z regiónov. "Je to problém výkonnosti samotnej veterinárnej správy," priblížil Mičovský. Podľa vlastných slov sa o tom ešte nerozprával so samotným Bírešom, ktorý však zatiaľ jeho podporu má.