J. Mičovský: Vidím priestor na dohodu o Muránskej planine

Revúca 26. júna (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) vidí priestor na dohodu o budúcnosti Národného parku (NP) Muránska planina medzi jednotlivými dotknutými subjektmi. Bezzásahová zóna v rámci budúcej zonácie by podľa neho mohla byť kompromisom medzi doterajšími dvoma návrhmi, teda medzi 18 a 50 percentami celkovej rozlohy parku. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v Revúcej.



„Je tu priestor na bezzásahovosť, je tu priestor na prírode blízke hospodárenie, je tu priestor na život ľudí, ktorí musia s touto krajinou nielen návštevnícky a rekreačne, ale aj trvalo spolunažívať. Myslím si, že to je rozmer, ktorý musíme postupne vrátiť do mnohých chránených území,“ podotkol Mičovský.



Minister verí, že NP Muránska planina bude dobrým príkladom toho, ako dosiahnuť dohodu na podobných územiach na celom Slovensku. Považuje za potrebné umožniť ľuďom nájsť krásy krajiny, zachovať jej hodnoty, ale zároveň im poskytnúť primeranú prácu a obživu a do regiónu Muránskej planiny dostať nových návštevníkov i obyvateľov.



„Bude to stáť aj nejaké peniaze, treba si to otvorene povedať. Lebo ak v piatok skončíme s niektorou ťažbárskou činnosťou v určitom rozsahu, tak v pondelok musíme mať pripravenú pre tých ľudí ďalšiu prácu,“ zakončil minister.