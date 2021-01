J. Mičovský: Výberové konanie na šéfa PPA sa skončilo neúspešne

Bratislava 20. januára (TASR) - Výberové konanie na generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa skončilo neúspešne. Informoval o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO). Kritériá podľa neho nesplnil ani jeden z piatich uchádzačov o tento post.







"V utorok (19. 1.), keď náš osobný úrad vyhodnotil všetky žiadosti, ponuky, prihlášky do výberového konania, sme zistili, že náročné podmienky nesplnil ani jeden z piatich prihlásených uchádzačov. Je to zistenie, ktoré ma neteší," priblížil. Kritériá boli podľa neho postavené korektne, ale primerane tejto funkcii.



Rezort pôdohospodárstva tak bude musieť podľa Mičovského výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa PPA zopakovať. "Nerád by som v tejto chvíli hovoril, čo urobíme s kritériami. Rozhodne nie je našou predstavou, aby sme v záujme toho, aby sme 'niekoho už len našli', museli z nich zľaviť. Skôr budeme musieť rozšíriť sféru záujmu, možno 'zalovíme' v okolitých krajinách," dodal Mičovský.