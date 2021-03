J. Mičovský: Výberový rozhovor na generálneho riaditeľa PPA bude 19.4.

Bratislava 8. marca (TASR) - Predloženie prihlášok do výberu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bude otvorené do 6. apríla. Výberový rozhovor bude mať jedno kolo a uskutoční sa 19. apríla v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Oznámil to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO).



Prípadné zmeny termínu, miesta konania alebo spôsobu realizácie výberového rozhovoru (fyzicky/online) sa podľa neho prispôsobia vývoju mimoriadnej situácie v súvislosti s aktuálnymi pandemickými opatreniami.







Ak bude výberový rozhovor úspešný a minister sa stotožní s odporúčaním výberovej komisie, meno nového šéfa PPA by sa podľa MPRV verejnosť mala dozvedieť do 3 dní od jeho uskutočnenia. Vymenovanie ministrom MPRV SR sa podľa agrorezortu predpokladá v období mája až júna 2021.



MPRV SR vytvorilo aj špeciálny kontakt (vrgrppa@land.gov.sk; +421 2 59 266 249), na ktorý sa môžu obrátiť všetci záujemcovia o pozíciu v prípade akýchkoľvek otázok. Všetky kritériá na uchádzačov spolu aj s termínmi možno nájsť na webovom sídle, v sekcii výberové konanie: https://bit.ly/2MNc8qw.



MPRV SR zároveň predstavilo zásadné kritériá pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa PPA. Hlavným garantom transparentného výberu na post šéfa PPA bude široká odborná komisia.







"S plnou vážnosťou a dlhší čas si uvedomujeme dianie okolo PPA. Agentúra je kľúčovým partnerom pre všetkých, ktorí pôsobia v agrosektore, a preto do jej vedenia potrebujeme mimoriadne kvalitného manažéra. Je to veľká, ako i náročná výzva pre každého čestného aj odhodlaného profesionála, ktorému na našej lepšej krajine skutočne záleží," povedal Mičovský, ktorý predstavil kritériá výberového rozhovoru na funkciu generálneho riaditeľa PPA.



Súčasťou požiadaviek bude podľa Mičovského aj predloženie dokumentu s názvom Projekt zabezpečenia transparentnosti, modernizácie, digitalizácie a zlepšenia reputácie PPA. "Naším cieľom je transparentne nájsť vhodnú uchádzačku alebo uchádzača na túto pozíciu. Preto s týmto cieľom zriaďujeme širšiu výberovú komisiu, ktorá potom pánovi ministrovi odporučí najvhodnejšieho kandidáta," vysvetlil štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko, ktorý bude zároveň predsedom spomínanej výberovej komisie.



Od úspešného uchádzača sa podľa MPRV očakáva predovšetkým vysoká odbornosť a osobná integrita. "Ministerstvo si uvedomuje dôležitosť, extrémnu náročnosť a spoločenskú zodpovednosť danej pozície, a preto očakávame od uchádzačov mimoriadne manažérske schopnosti a viaceré odborné znalosti na výkon tejto funkcie," uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Vladimíra Fabriciusová. Výberový rozhovor bude mať podľa nej jedno kolo a spočíva vo verejnom rozhovore vedeným výberovou komisiou.



Pri tvorbe požiadaviek na nového šéfa PPA postupovalo podľa nej MPRV na základe Metodiky vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov, ktorú vypracoval Martin Jakubek z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je jedným z členov tejto komisie.



Výberová komisia bude mať predsedu a 14 členov, pričom predsedom komisie bude štátny tajomník MPRV Martin Fecko. Členmi sú Vladimíra Fabriciusová (generálna tajomníčka služobného úradu MPRV), Marek Fabrika (dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen), Matej Hudec (sekcia politiky a zahraničnej spolupráce MPRV), Július Jakab (vedúci Úradu vlády SR), Martin Jakubek (Filozofická fakulta UK), Ľuboš Jančík (štátny tajomník Ministerstva financií SR), Peter Kremský (poslanec Národnej rady SR, predseda výboru pre hospodárstvo a podnikanie), Drahoslav Lančarič (prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra), Ľudmila Marušáková (generálna riaditeľka kancelárie ministra pôdohospodárstva), Vanda Tuchyňová (občianske združenie Proti korupcii), Peter Belina (Regionálne pracovisko PPA Zvolen), Marcela Zubriczká (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), Lukáš Sojka (Finančná správa SR) a Peter Goliaš (INEKO). Náhradnými členmi sú Dana Peškovičová (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) a Martin Kováč (Spoločná hospodárska správa).