Mičovský: Vyšší nájom pôdy Slovenského pozemkového fondu mal byť skôr

Bratislava 10. septembra (TASR) – Zvýšenie nájmu za pôdu v správe Slovenského pozemkového fondu sa malo zrealizovať už v minulosti. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) v reakcii na štvrtkovú výzvu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



„Viem, že rozhodnutie (o zvýšení nájmov) nebolo to, čo našlo všeobecnú podporu, ale bolo to urobené s dobrým úmyslom a preto, lebo to urobené byť muselo. Množstvo ľudí mi to vyčítalo a ešte väčšie množstvo ľudí povedalo, že sa konečne v tejto veci nastoľuje spravodlivosť. Vyhovieť všetkým teda asi nebude možné," povedal.



Prisľúbil, že tzv. obvyklá výška nájmu sa bude spresňovať na základe aktualizácie bonitno-pôdnych ekologických jednotiek, pretože tie sa nemenili dlhé roky. „A práve tie chceme zohľadniť aj na základe klimatických zmien, aj na základe zmeny kvality pôdy. To bude podklad pre výpočet nájmu v rámci jednotlivých katastrov," doplnil.



Účinnosť rozhodnutia zvýšiť nájomné spätne od 1. januára 2020 bola podľa Mičovského daná tým, že vláda nastúpila do služby 21. marca. „A požiadavky boli také, že to treba vykonať. Chápem, že sme to nemohli urobiť v tomto roku od januára, ale to sú veci, ktoré mali byť vykonané už v minulosti. To bolo niečo, čo bolo nesplnené," dodal agrominister.



Predseda SPPK Emil Macho vo štvrtok na brífingu pred Úradom vlády SR informoval, že takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov sa podpísalo pod výzvu za slovenskú pôdu, ktorú v lete pripravila SPPK. Signatári v nej upozorňujú politikov na svoj zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky zo strany Slovenského pozemkového fondu.



Macho uviedol, že výzvu za slovenskú pôdu odovzdalo predstavenstvo SPPK spolu s poľnohospodármi a potravinármi z viacerých regiónov Slovenska premiérovi Igorovi Matovičovi, ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému (obaja OĽANO), predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi, predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavovi Karahutovi (obaja Sme rodina) a ďalším 148 poslancom NR SR.