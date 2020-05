J. Naď: Obranný priemysel v SR potrebuje dlhodobé riešenia rozvoja

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovenský obranný priemysel potrebuje dlhodobé riešenia rozvoja, aby sa jeho potenciál mohol rozvinúť naplno. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) to uviedol po piatkovom stretnutí s predstaviteľmi štátnych zbrojárskych podnikov skupiny DMD group na Považí. Počas návštevy v Dubnici nad Váhom sa šéf rezortu zaujímal aj o priebeh výroby 25 kusov modernizovaných delostreleckých systémov Zuzana 2 pre Ministerstvo obrany (MO) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Naď pripomenul, že slovenský obranný priemysel má na Slovensku dlhodobú tradíciu a naše podniky sú kvalitou porovnateľné s tými svetovými. "Znamenajú významný potenciál a strategický záujem štátu z pohľadu zabezpečenia dodávok pre Ozbrojené sily SR, ale aj z pohľadu ekonomiky a zamestnanosti. Aby sa však tento potenciál mohol rozvinúť naplno, potrebujeme dlhodobé riešenia jeho rozvoja,“ vyhlásil s tým, že slovenské spoločnosti môžu rátať s podporou rezortu.



Minister spolu so štátnym tajomníkom Marianom Majerom a náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom navštívil v Dubnici nad Váhom akciové spoločnosti ZTS Špeciál, ZVS Holding a Konštrukta-Defence. Zaujímali sa o aktuálnu situáciu spoločností, vývoj technológií a modernizácie vojenskej techniky a munície, ako aj o plány do budúcnosti a vplyv aktuálnej pandémie nového koronavírusu na spoločnosti.



Naď naďalej trvá na výhradách, akým predošlé vedenie obstaralo samohybné kanónové húfnice Zuzana 2. "Dnes sú však vo výrobe a našou úlohou bude naložiť s nimi efektívne tak, aby slúžili ozbrojeným silám a posilnili ich spôsobilosti,“ povedal.



Počas piatkového výjazdu rokoval minister o možnostiach spolupráce aj s vedením Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici. Predstavitelia rezortu obrany navštívili tiež Správu štátnych hmotných rezerv SR v Čachticiach.