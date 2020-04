J. Naď podporuje domáci obranný priemysel, stretol sa so zástupcami

Bratislava 21. apríla (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) chce urobiť všetko pre to, aby domáci obranný priemysel získal dostatok priestoru a podpory od vlády. Uviedol to na sociálnej sieti po piatkovom (17. 4.) stretnutí s predstaviteľmi Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR. Tí "konštruktívny prístup" ministra vítajú a zdôrazňujú, že domáci obranný priemysel má kapacity dodávať Ozbrojeným silám (OS) SR veľké množstvo potrebných produktov alebo sa na ich výrobe podieľať v kooperácii s partnermi.



Naď deklaroval, že čo bude možné vyrobiť pre OS SR na Slovensku, to sa aj doma vyrobí. "Samozrejme, v žiadnom prípade neodsúvame export, no budeme sa snažiť podporiť domácu produkciu s cieľom podporiť slovenskú ekonomiku a dať prácu našim občanom," vysvetlil.



ZBOP SR združuje najvýznamnejšie slovenské zbrojárske spoločnosti. "Slovenské firmy sú pripravené podieľať sa na zabezpečovaní výrobkov pre naše ozbrojené sily. Pripravení sme tiež pomôcť štátu v maximálnej možnej miere pri riešení pandémie nového koronavírusu," uviedol prezident združenia Tibor Straka. Prieniky v názoroch našli podľa neho s ministrom aj pri možnom obstarávaní zahraničných výrobkov, pri ktorom by slovenské spoločnosti mali získať čo najväčší transfer technológií.