J. Naď: Ponuku od USA plánujeme využiť na vrtuľníky Black Hawk

Bratislava 20. decembra (TASR) – Ponuku na 50 miliónov dolárov od USA plánuje rezort obrany využiť na kúpu dvoch vojenských viacúčelových vrtuľníkov UH-60M Black Hawk s výbavou a dovybavenie ďalších dvoch, ktoré už vlastní. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v rozhovore pre TASR.



„To znamená, že budeme mať štyri kompletne vybavené špičkové black hawky,“ zhrnul minister. V súčasnosti môžu vrtuľníky využívať iba na prepravu ľudí a tovaru. S výbavou ich však budú môcť nasadiť aj na ochranu územia SR alebo vo vojenských operáciách. Zakúpiť by sa mohli aj náhradné diely. Návrh už Slovensko predložilo americkej strane. Po podpísaní memoranda by podľa ministra mohli dodať vrtuľníky v horizonte dvoch rokov.



Slovensko dostalo od Spojených štátov ponuku vo výške 50 miliónov amerických dolárov. Použiť ich možno na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Od SR sa očakáva spolufinancovanie vo výške minimálne jedna k jednej. Podmienkou prijatia finančných prostriedkov je využitie systému obstarávania FMS (Foreign Military Sales).