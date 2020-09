Naď: Vyciciavaniu rezortu obrany je pod mojím vedením koniec

Trenčín 10. septembra (TASR) – Naštartovanie efektívnej spolupráce a predstavenie slovenským podnikom možnosti zapájania sa do národných vyzbrojovacích projektov bolo hlavným cieľom štvrtkového stretnutia ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) s viac ako pol stovkou predstaviteľov spoločností a organizácií slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu. Stretnutie pripravila sekcia modernizácie Ministerstva obrany SR v trenčianskom Posádkovom klube.



„Silný a dynamický obranný priemysel je základným predpokladom pre bezpečnosť a mier v transatlantickom priestore. Doteraz bola naša bilancia zapájania sa do projektov EÚ a NATO mizivá – v rámci EDIDP (Program rozvoja európskeho obranného priemyslu) sme v roku 2019 boli z celej Európskej únie jedinou krajinou, ktorá nezískala ani jeden grant,“ upozornil minister obrany.



Stretnutie bolo preto zamerané na národné a medzinárodné iniciatívy a nástroje, ktoré predstavujú pre slovenský obranný priemysel významnú príležitosť.



Podľa generálneho riaditeľ sekcie modernizácie MO SR Jozefa Zekuciu môže byť zapájanie sa do medzinárodných iniciatív pre slovenské podniky technicky aj administratívne náročné.



„Práve z tohto dôvodu sú súčasťou dnešného stretnutia aj naši odborníci a zástupcovia priamo z NSPA (NATO) Support and Procurement Agency) či stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. Chceme im byť nápomocní a nastaviť si efektívny spôsob komunikácie medzi všetkými aktérmi v oblasti obranno-priemyselnej spolupráce na Slovensku, ale tiež na úrovni NATO a EÚ,“ zdôraznil Zekucia.



Podľa Naďa je reálna podpora domáceho obranného priemyslu jedným z hlavných kritérií pri súťažiach ministerstva obrany, čo rezort prezentuje aj zahraničným partnerom. Pripomenul tiež ambíciu naplniť záväzok voči NATO o výdavkoch na obranu vo výške 2 % HDP.



„Samozrejme, vplyv na to má aj spomalenie ekonomiky pre pandémiu COVID-19. V každom prípade však platí, že veľmi dôležitou súčasťou tohto zvyšovania budú práve slovenské spoločnosti,“ doplnil minister s tým, že niektoré podniky a rôzne firmy spojené s ministerstvom obrany si zvykli tento rezort vyciciavať. „Týmto časom je však pod mojím vedením koniec,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.