J. Nagel: ECB bude možno musieť pokračovať vo zvyšovaní sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 5. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) potrebuje ešte niekoľko ďalších zvýšení úrokových sadzieb, aby obmedzila infláciu. A nie je isté, či sadzby dosiahnu toto leto svoj vrchol. Vyhlásil to v pondelok prezident Bundesbank a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB od júla 2022 zvýšila svoje úrokové sadzby rekordným tempom, najrýchlejším v jej histórii, po tom, ako inflácia vlani na jeseň dosiahla dvojciferné hodnoty. Mnohí členovia banky tvrdia, že sprísňovanie menovej politiky je vo svojej poslednej fáze a konečná úroková sadzba je už na dohľad.



Nagelove komentáre patria medzi najtvrdšie tzv. jastrabie v rámci 26-člennej Rady guvernérov a spochybňujú stávky na trhoch, podľa ktorých depozitná sadzba ECB dosiahne svoj vrchol na úrovni 3,75 % už v júli a v budúcom roku klesne.



"Z dnešného pohľadu je ešte potrebných niekoľko ďalších zvýšení sadzieb," povedal Nagel, podľa ktorého nie je isté, že v lete dosiahnu úroky svoj vrchol.



Zvýšenie úrokových sadzieb ECB na jej najbližšom zasadaní 15. júna sa považuje za hotovú vec. A mnohí jej predstavitelia naznačili, že aj v júli je pravdepodobný ich nárast, ale len málo z nich sa odvážilo diskutovať o vyhliadkach po letnej prestávke.



Problémom je, že základná, tzv. jadrová inflácia (bez nestálych cien potravín a energií) je tvrdohlavo vysoká. Poháňa ju rýchly rast miezd a silný dopyt po službách. To signalizuje, že dostať infláciu späť na cieľovú úroveň ECB, ktorou sú 2 %, do roku 2025 môže byť ťažké.



Hoci jadrová inflácia v máji klesla viac, ako sa očakávalo, a to na 5,3 % z 5,6 % v apríli, Nagel to nepovažuje za významnú zmenu.



"Základné cenové tlaky sú príliš vysoké a zatiaľ nevykazujú žiadne známky zmiernenia," povedal. "Musíme byť ešte vytrvalejší ako súčasná inflácia," dodal.



Keď úrokové sadzby dosiahnu vrchol, budú musieť zostať stabilné, kým nebude bez pochybností jasné, že rast cien v blízkej budúcnosti klesne späť na 2 %, čo je cieľ ECB, dodal Nagel.



Pokiaľ ide o hospodársky rast Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, Nagel povedal, že je opatrne optimistický, napriek tomu, že sa prepadlo do recesie v 1. štvrťroku.



Niekoľko problémov však stále ohrozuje konkurencieschopnosť Nemecka a vyžaduje si pozornosť, upozornil Nagel.



Rozsiahly nemecký priemyselný sektor je závislý od exportu a jeho "veľká globálna stopa" ho robí zraniteľným v prípade napätia v obchode, pričom vysoké náklady na energie a zmenšujúci sa domáci trh práce oslabujú jeho vyhliadky.



Podľa Nagela pre firmy má ekonomický zmysel prerobiť svoje dodávateľské reťazce. Nemecko musí tiež zvýšiť svoju pracovnú silu, ale vzhľadom na prirodzený úbytok pracovnej sily bude možno potrebných viac kvalifikovaných imigrantov, dodal.



Aj šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v pondelok povedala Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti, že cenové tlaky v eurozóne sú silné. A dala jasne najavo, že banka zvýši úrokové sadzby dostatočne vysoko na to, aby znížila infláciu a ponechala ich zvýšené "tak dlho, ako to bude potrebné".