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J. Nagel: ECB je v dobrej pozícii, aby reagovala na rast cien energií
ECB ponechala na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok 23. júla úrokové sadzby na pôvodnej úrovni.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je v dobrej pozícii na adekvátnu reakciu na rastúce ceny energií. Povedal to v piatok prezident nemeckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel s tým, že pred rozhodnutím, či v septembri pristúpi k rastu sadzieb, by mala najskôr zohľadniť všetky dovtedy dostupné dáta. Informovala o tom agentúra Reuters.
ECB ponechala na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok 23. júla úrokové sadzby na pôvodnej úrovni. Depozitná sadzba tak zostala na 2,25 %. Pravdepodobnosť, že na nasledujúcom septembrovom zasadnutí úrokové sadzby už zvýši, však vzrástla. Ceny ropy sa totiž v posledných dňoch v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu na Blízkom východe výrazne zvýšili, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 100 USD (87,78 eura) za barel (159 litrov). Rastú aj ceny plynu.
„Zvýšenie úrokových sadzieb v júni vytvorilo pre nás dobrú pozíciu, z ktorej môžeme sledovať ďalší vývoj udalostí,“ povedal Nagel. „Vidíme, že situácia na Blízkom východe je naďalej veľmi krehká a neistota vysoká,“ dodal.
Aj keď prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla, že sa o prípadnom zvýšení úrokových sadzieb vo štvrtok diskutovalo, o ich ponechaní na pôvodnej úrovni rozhodli členovia rady jednohlasne. Čiastočne aj preto, že rast cien energií zatiaľ stále negeneruje sekundárne inflačné vplyvy.
Podľa Nagela by sa ECB nemala predbežne zaväzovať ku konkrétnym krokom v oblasti úrokových sadzieb. Namiesto toho by mala najskôr podrobne analyzovať všetky údaje, ktoré pred nasledujúcim zasadnutím dostane. Budúce zasadnutie Rady guvernérov ECB sa uskutoční 10. septembra.
(1 EUR = 1,1392 USD)
ECB ponechala na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok 23. júla úrokové sadzby na pôvodnej úrovni. Depozitná sadzba tak zostala na 2,25 %. Pravdepodobnosť, že na nasledujúcom septembrovom zasadnutí úrokové sadzby už zvýši, však vzrástla. Ceny ropy sa totiž v posledných dňoch v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu na Blízkom východe výrazne zvýšili, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 100 USD (87,78 eura) za barel (159 litrov). Rastú aj ceny plynu.
„Zvýšenie úrokových sadzieb v júni vytvorilo pre nás dobrú pozíciu, z ktorej môžeme sledovať ďalší vývoj udalostí,“ povedal Nagel. „Vidíme, že situácia na Blízkom východe je naďalej veľmi krehká a neistota vysoká,“ dodal.
Aj keď prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla, že sa o prípadnom zvýšení úrokových sadzieb vo štvrtok diskutovalo, o ich ponechaní na pôvodnej úrovni rozhodli členovia rady jednohlasne. Čiastočne aj preto, že rast cien energií zatiaľ stále negeneruje sekundárne inflačné vplyvy.
Podľa Nagela by sa ECB nemala predbežne zaväzovať ku konkrétnym krokom v oblasti úrokových sadzieb. Namiesto toho by mala najskôr podrobne analyzovať všetky údaje, ktoré pred nasledujúcim zasadnutím dostane. Budúce zasadnutie Rady guvernérov ECB sa uskutoční 10. septembra.
(1 EUR = 1,1392 USD)