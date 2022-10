J. Nagel: ECB musí pokračovať v sprísňovaní menovej politiky

Washington 15. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí pokračovať v sprísňovaní menovej politiky bez ohľadu na ekonomické problémy v eurozóne, uviedol šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel.



ECB musí podľa Nagela ešte viackrát zvýšiť úrokové sadzby, aby utlmila infláciu, aj napriek tomu, že Nemecko zrejme bude v hlbokej recesii, a mala by tiež uvažovať o zmenšení bilancie.



ECB tento rok zvýšila úrokové sadzby dvakrát. Stále však zostávajú hlboko pod úrovňou, ktorú experti považujú za primeranú v situácii, keď sa inflácia nachádza na 10 % a zrejme v najbližších rokoch zostane nad cieľovými dvomi percentami.



"Budú potrebné ďalšie zvýšenia sadzieb, aby sme dostali infláciu v strednodobom horizonte späť na 2 %, a nielen na zasadnutí o menovej politike na konci októbra," povedal Nagel vo svojom prejave vo Washingtone. "Rada guvernérov ECB nesmie tak skoro poľaviť," dodal.



Trhy aktuálne počítajú na najbližšom zasadnutí Rady guvernérov, ktoré sa bude konať 27. októbra, so zvýšením sadzieb o 75 bázických bodov.



"S pokračujúcou normalizáciou menovej politiky budeme musieť tiež prehodnotiť zníženie objemu aktív v bilancii Eurosystému, ktorý predstavuje takmer 5 biliónov eur," dodal Nagel.



ECB nepredložila konkrétny plán zníženia bilancie, ale jej predstavitelia argumentujú, že toto takzvané kvantitatívne sprísňovanie by sa malo začať až v roku 2023. ECB by totiž mala najprv viackrát zvýšiť sadzby.



Podľa Nagela inflácia zostane vysoká v dohľadnom čase. Očakáva, že v Nemecku na budúci rok dosiahne viac než 7 %.



Sprísňovanie menovej politiky komplikuje, že eurozónu zrejme čaká recesia, pričom v Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou regiónu, sa očakáva výrazný pokles.