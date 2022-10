J. Nagel: ECB musí v dohľadnej budúcnosti zredukovať objem dlhopisov

Berlín 9. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude musieť v dohľadnej budúcnosti zredukovať objem dlhopisov vo svojom portfóliu a na svojom najbližšom zasadnutí musí vyslať jasný signál, že infláciu dostane pod kontrolu. Povedal to tento týždeň prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je nevyhnutné, aby sme našu menovú politiku realizovali dôsledne. V dohľadnej budúcnosti bude musieť Eurosystém aj zredukovať objem dlhopisov," povedal Nagel koncom týždňa v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung.



Nagel dodal, že ekonomika Nemecka pravdepodobne už za 3. kvartál zaznamená mierny pokles. Ten by sa mohol zintenzívniť vo 4. štvrťroku a pokračovať aj na začiatku roka 2023. "Momentálne však nepredpokladám, že pôjde o výrazný pokles. Aj trh práce je stále na tom veľmi dobre," povedal šéf Bundesbank.



V súvislosti s infláciou v Nemecku Nagel uviedol, že na budúci rok dosiahne približne 6 % a viac. Miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike by tak mala prekonať infláciu v eurozóne, ktorá sa očakáva nad 5,5 %.