J. Nagel: ECB musí zvýšiť úrokové sadzby podstatne výraznejšie

Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) budú musieť ísť nahor omnoho výraznejšie, ak chce ECB dostať infláciu pod kontrolu. Povedal to cez víkend prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vzhľadom na súčasný stav inflácie sme stále veľmi ďaleko od adekvátnej úrovne úrokových sadzieb," povedal Nagel v sobotu (17. 9.) počas dňa otvorených dverí v centrále Bundesbanky vo Frankfurte nad Mohanom. "Bude potrebné urobiť viac, sadzby musia ísť nahor," dodal s tým, že ECB je ešte stále hlboko pod úrovňou neutrálnej sadzby. Tá ekonomiku nebrzdí ani nestimuluje.



Čo sa týka ekonomiky, zvyšovanie úrokových sadzieb bude mať na ňu nepriaznivý účinok, výraznú recesiu však Nagel, jeden z najväčších "jastrabov" v rámci ECB, neočakáva. "Nepredpokladám výraznú recesiu. Na príliš dramatický vývoj to v súčasnosti nevyzerá," dodal.



Podobne sa vyjadril hlavný ekonóm ECB Philip Lane, ktorý v rozhovore pre írsku televíziu RTÉ povedal, že nevylučuje recesiu v eurozóne, podľa neho však bude iba mierna. Aj on predpovedá, že úrokové sadzby by sa mali zvýšiť ešte "niekoľkokrát".



Nagel dodal, že aj keď inflácia môže v decembri dosiahnuť 10 % a Nemecko čelí "tvrdej zime" s rizikom dvojcifernej inflácie, je presvedčený, že situácia sa potom začne zlepšovať. "Som presvedčený, že túto zimu dokážeme zvládnuť a inflácia sa začne postupne spomaľovať," povedal šéf Bundesbanky.



Nasledujúce kroky ECB budú podľa neho závisieť od najnovších ekonomických údajov a zdôraznil, že predstavitelia banky sú odhodlaní dostať infláciu späť na úroveň inflačného cieľa, teda 2 %.



"Sme si veľmi dobre vedomí našej zodpovednosti a urobíme všetko, čo je potrebné, aby sme infláciu stlačili späť na požadovanú úroveň. Zázraky nesľubujem, dostať sa na požadovanú úroveň nebude o šprinte. Je možné, že to bude beh na stredne dlhú trať, dúfam však, že nepôjde o maratón," dodal Nagel.