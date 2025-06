J. Nagel: ECB urobí všetko potrebné na splnenie inflačného cieľa

Miláno/Frankfurt nad Mohanom 19. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude naďalej robiť všetko, čo je potrebné, na dokončenie svojej takmer splnenej misie v oblasti inflácie. Vyhlásil to vo štvrtok prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Medziročná miera inflácie v eurozóne v máji klesla na 1,9 % z 2,2 % v apríli. Je tak nižšia než cieľ ECB na úrovni 2 %.



Nagel na študentskej konferencii Young Factor v Miláne na podporu finančnej gramotnosti povedal, že dostať infláciu v eurozóne na cieľovú úroveň 2 % je to najlepšie, čo môže centrálna banka urobiť na podporu hospodárskeho rastu.



„Myslím, že tento rok sa blížime k nášmu cieľu na úrovni 2 %, čo je viac-menej splnená misia,“ povedal s tým, že ECB dokázala dobre využiť širokú škálu nástrojov na dosiahnutie cenovej stability.



„Teraz sme na neutrálnom území menovej politiky,“ skonštatoval. „Takže verím, že sme na správnej ceste, pokiaľ ide o menovú politiku,“ dodal s tým, že banka urobí všetko, čo bude potrebné, aby udržala infláciu na cieľovej úrovni, tak ako to urobila aj v minulosti.



Nagel sa vo štvrtok na konferencii Young Factor vyjadril aj k colnej politike USA. Vyjadril pritom nádej, že Európska únia dokáže presvedčiť Spojené štáty o tom, „čo je správne alebo nesprávne“, pokiaľ ide o clá.



No v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dobrý kompromis s Washingtonom vo veci ciel, vyššiu cenu zaplatia občania USA, nie Európania, varoval.



Viceprezident ECB Luis de Guindos na tej istej konferencii povedal, že ECB bude vzhľadom na vysokú mieru neistoty spojenej s geopolitickým vývojom rozhodovať o menovej politike na jednotlivých stretnutiach na základe najnovších údajov z ekonomiky.



Guvernér talianskej centrálnej banky Fabio Panetta zas v stredu (18. 6.) v Miláne uviedol, že ECB si zachová flexibilný prístup, pričom poukázal na prognózy, ktoré naznačujú, že inflácia v eurozóne bude dlhšie obdobie pod 2-percentným cieľom ECB.



Guvernér portugalskej centrálnej banky Mário Centeno v stredu na konferencii upozornil, že slabý ekonomický rast v eurozóne by mohol zabrániť inflácii dosiahnuť cieľ ECB.