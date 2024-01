J. Nagel: Je príliš skoro diskutovať o znížení úrokových sadzieb ECB

Frankfurt nad Mohanom 15. januára (TASR) - Je príliš skoro na to, aby Európska centrálna banka (ECB) diskutovala o znížení úrokových sadzieb, pretože inflácia zostáva vysoká. Vyhlásil to v pondelok Joachim Nagel, prezident nemeckej Bundesbanky a člen Rady guvernérov ECB. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nagel, ktorý je známy ako tzv. jastrab, teda zástanca prísnejšej politiky, uprednostňuje vyššie sadzby. Jeho slová sú v rozpore s očakávaniami trhu, že ECB začne od jari znižovať náklady na pôžičky.



"Je príliš skoro hovoriť o škrtoch, inflácia je príliš vysoká," povedal Nagel pre televíziu Bloomberg. "Chcem vidieť nové údaje. Počkáme na ďalšie zasadnutie Rady guvernérov a uvidíme," vyhlásil.



Finančné trhy v súčasnosti predpovedajú zníženie depozitnej sadzby ECB v tomto roku o takmer 150 bázických bodov z aktuálnych 4 %. K prvému zníženiu podľa nich dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou už v apríli.



Nagel však skonštatoval, že je potrebné predísť chybe, akou by bolo príliš skoré zníženie úrokových sadzieb.



"Možno by sme mohli počkať na letnú prestávku alebo čokoľvek iné, ale nechcem špekulovať," dodal Nagel.



Jeho rakúsky kolega Robert Holzmann, ktorého tiež citovala agentúra Bloomberg, upozornil, že vzhľadom na konflikty v Červenom mori, ktoré zvyšujú náklady na prepravu cez Suezský prieplav, nie je zníženie sadzieb ECB v tomto roku až také isté.