J. Nagel: Politický tlak na šéfa Fedu J. Powella je neakceptovateľný
Nagel pripomenul, že práve Spojené štáty po druhej svetovej vojne poučili Nemecko o význame nezávislosti centrálnych bánk.
Frankfurt nad Mohanom 24. januára (TASR) - Šéf nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel ostro kritizoval postup administratívy Donalda Trumpa voči šéfovi americkej centrálnej banky (Fed) Jeromemu Powellovi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„To je neakceptovateľné,“ povedal Nagel pre denník Tagesspiegel. „Spôsob, akým ho politicky napádajú, ma hlboko znepokojuje.“
Nagel pripomenul, že práve Spojené štáty po druhej svetovej vojne poučili Nemecko o význame nezávislosti centrálnych bánk. „V roku 1948 položili vtedajšou Bank deutscher Länder vo Frankfurte nad Mohanom základ pre vznik Bundesbanky,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump už mesiace vyvíja na Powella tlak prostredníctvom verejných útokov, osobných urážok a právnych hrozieb. Prokuratúra vo Washingtone vyšetruje šéfa Fedu v súvislosti s nákladnou renováciou budovy centrálnej banky.
Kritici označujú Trumpov nátlak za útok na nezávislosť Fedu s cieľom prinútiť centrálnu banku k rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb. Fed doteraz uvoľňoval menovú politiku len postupne, aby zabránil opätovnému zrýchleniu inflácie.
Nagel zdôraznil, že Powella osobne dobre pozná a veľmi si ho váži. „Pre USA naďalej robí veľmi dobrú menovú politiku a je to mimoriadne čestný človek,“ uviedol.
