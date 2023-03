J. Nagel: Rýchly rast miezd bude vysokú infláciu predlžovať

Edinburgh 24. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, keďže rýchly rast miezd ešte viac zvyšuje tlak na už aj tak vysokú mieru inflácie. Povedal to v piatok prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB zvýšila úrokové sadzby naposledy minulý týždeň, pričom ich posunula nahor o 50 bázických bodov. Za posledných 12 mesiacov dosiahlo tempo zvyšovania sadzieb rekordnú úroveň. Avšak najnovšie výkyvy na finančných trhoch, ktoré nasledovali po páde dvoch amerických bánk v polovici marca a problémoch švajčiarskeho gigantu Credit Suisse, viedli k pochybnostiam, či v tomto tempe sprísňovania menovej politiky bude ECB pokračovať ďalej.



Nagel však povedal, že prestávka vo zvyšovaní úrokových sadzieb nie je v pláne. Inflácia je naďalej vysoká, pričom v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny, dosahuje takmer 9 %. To je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB, ktorý je stanovený na 2 %.



"Vývoj miezd bude obdobie vysokej inflácie podľa všetkého predlžovať," povedal Nagel počas prednášky v škótskom Edinburghu. "Pracovný trh je v súčasnosti taký napätý, že to firmám sťažuje možnosti zvýšiť produkciu. Opačne, odborom to poskytuje lepšiu pozíciu pri vyjednávaniach o zvyšovaní platov," dodal šéf Bundesbank s tým, že momentálne tempo rastu miezd je príliš vysoké na to, aby bolo v súlade s inflačným cieľom ECB.